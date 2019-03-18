蘋果賣最好的一款iPhone將停產　五年全球狂銷2.4億支

▲iPhone 6 跟 iPhone 6 Plus。(圖／取自the verge)

財經中心／綜合報導

曾經風靡全球的iPhone 6要成為絕版品了嗎？據陸媒報導，供應鏈指出，這個已經發表5年的iPhone系列，將面臨全面停產，即將成為絕版品。

iPhone 6系列在2014年時發表，當時在全球造成一陣轟動，因為當運行Android作業系統的智慧型手機螢幕都已經做得相當大，但iPhone卻仍停留在4吋螢幕。直到iPhone 6系列發表後，提供4.7吋和5.5吋的全新螢幕尺寸，不但讓iPhone話題度提高，同時也掀起了一股換機潮。

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而據陸媒《騰訊網》報導，供應鏈指出，iPhone 6系列將於今年5月中旬全面停產，意味著從今年第二季開始，供應鏈將不會再接到iPhone 6系列產品的訂單，iPhone 6系列也將正式成為絕版手機。

iPhone 6系列手機自2014年發表以來，全球累積出貨高達2.4億支，銷售量相當可觀。據了解，雖然iPhone 6系列手機已經在主要市場下架一段時間，但在印度等新興市場仍能夠買到iPhone 6系列手機。

報導指出，在iPhone 6系列手機停產後，iPhone 7系列將成為蘋果蘋果最低階的產品，市場預估，今年9月新iPhone發表後，iPhone 7和iPhone 8價格將下降至3500元人民幣（約新台幣1.6萬元）上下，可望為蘋果進攻4000元人民幣（約新台幣1.85萬元）的市場，但若是表現不佳，蘋果也可能再推iPhone SE的升級版。