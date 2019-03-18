華映大裁員、子公司大陸炒股　謝金河：顧立雄該出手了

▲面板廠華映。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河發17日在臉書以「顧主委該出手管華映公司派了！」為題發文，他點出，華映近期突然宣布裁員2500人，不但讓桃園市政府和勞動部措手不及，股價天天打入跌停板，員工、股東、融資銀行也全部受害，一方面卻又讓子公司在大陸炒股，他認為，面對這樣的景象，總該有人出來說說話吧！

謝金河表示，在這次的立委補選前夕，華映突然宣布將裁員2500人，讓桃園市政和勞動部接措手不及，該公司股價也天天打跌停板。他指出，一家公司擺爛，不只員工生計被波及，股東和借錢給華映的銀行也同樣面臨股票變壁紙以及全變成呆帳，像是台銀這類官股銀行，面對這樣的呆帳，更是必須靠全民買單，全民皆受影響，但卻不見主管機關出面說一句公道話。

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將焦點轉向深圳A股，在當地掛牌的華映科技（000536），近期股價突然大漲，股價從1.66元人民幣暴漲至4.68元人民幣，遭中國大陸官媒証券時報點名炒股。而從公告資料來看，華映科技董事長林盛昌仍是大同的人馬。截至去年9月底為止，中華映管百慕達仍是華映科技持股26.37%的大股東，縱使華映在二月公告華映對華映科技已喪失控制力，但中華映管百慕達仍是華映100%持股的子公司，中華映管也仍是華映科技26.37%的大股東。

目前華映科技含未流通股7.6億股計，市值仍有97.428億人民幣，若華映全數處分，台灣的華映應不無小補。但是主管機關卻眼睜睜看著華映擺爛，在台灣放任華映大裁員，股價變壁紙；在中國大陸大炒股，炒到被警告。謝金河認為，面對這樣的景象，「總該有人出來說說話吧！」