Smart智富／以優異基本面選股策略　展現極佳防禦力



文／Smart智富雜誌 林晴揚

在2018年金融市場風雲詭譎的波動中，有6檔基金奪得「晨星最佳基金獎（台灣）」，而這6檔基金均為新面孔，其中安聯台灣大壩基金、聯博——美國成長基金A股，與安聯國際債券基金——A配息類股（歐元）更在艱難的大環境中，交出正報酬的好表現。

晨星亞洲及歐洲、中東和非洲地區基金研究總監陳永熙指出，今年獲獎的基金在下跌市場均展現出極佳的防禦力。這種特性，正是在高度波動市場下勝出的關鍵！

以安聯台灣大壩基金來說，過去1年大盤指數下跌約8.6%，有高達97%的台股基金交出負報酬，但安聯台灣大壩基金卻能交出3.28%的正報酬，讓該基金投資人成為波動市場中的少數幸運兒。且該基金不僅於波動的2018年表現好，在前幾年的強勁多頭走勢中亦能交出亮眼報酬，3年的年化報酬率高達17.03%，可說是在該進攻時侵掠如火，在該防守時，又能固若金湯。安聯台灣大壩基金以此優異表現，同時抱回Smart智富台灣基金獎與晨星台灣股票型基金獎，波動環境下斬獲雙料冠軍，更顯得難能可貴。

這檔台股基金績效在2018年的組別百分位居第2名；在3年和5年的組別百分位均位居第1，表現相當出色！陳永熙分析，在主要市場呈現下跌趨勢時，安聯台灣大壩基金側重基本面選股，同樣藉以「由下而上」的品質選股策略，使得績效在中長期穩定勝出。

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此外，在大中華股票獎項獲獎的施羅德環球大中華基金，雖然2018年為負報酬，但在陸股慘跌，上證指數年度下跌24%的衝擊下，仍能守住個位數的跌幅，且以新台幣計價，3年年化報酬仍達到8%以上，亦見穩健。

陳永熙表示，施羅德環球大中華基金透過盧偉良（Louisa Lo）所帶領的資深研究團隊精挑基本面較佳的股票，藉這些優秀公司的護城河，才能無懼面對市場大潮，「他們的經理團隊很有經驗，也是比較早投入大中華地區的團隊。」陳永熙特別強調。

根據晨星基金研究報告，該團隊目前有30位亞洲股票分析師，平均資歷達13年。而經理人盧偉良則有長達25年的亞洲區投資管理經驗，加上過往聚焦科技股的研究實力，才能挺住景氣循環低谷，以及國際局勢的劇烈變化，最終抱得大獎而歸。

有鑑於2018年全球市場表現不穩、股市變化劇烈，投資人在2019年挑選基金時，要如何才能挑到對的基金？對此，陳永熙建議投資人需回歸本心，「勿讓短線波動，影響長期投資計畫。」陳永熙強調。除此之外，投資人也應選擇研究資源豐富、操盤經驗充足的經理團隊，才有機會在景氣循環中抓住先機。



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