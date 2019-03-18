雲端最有錢／40不爲錢惑　配速滾出2000萬身家

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「配速成功 提早25年退休」股海浮沉，許多人都當過「盲劍客」，隨意聽信明牌就衝進場，結果搞到自己遍體麟傷。但是投資其實是一場馬拉松，需要配速與策略，才能笑著跑進終點線! 雲端最有錢第12集，邀請到99啪、工程師股市戰神彭貝爾、股市分析師陳唯泰，與主持人邱沁宜分享投資經驗。

法律系畢業的公務員99啪，因為家人曾經投資股市失利，曾經拒投資於千里之外，卻因公務員年金危機而埋頭苦學，8年來，靠著價值投資中小型股，累積到2700萬資產。在去年7月毅然辭去公職，回家當奶爸，放棄許多人搶著捧的鐵飯碗，提早25年達到財富自由。他是怎麼辦到的? 中小型股要怎麼選，才能夠讓自己的資金快速的壯大? 99啪自有一套從NBA選秀中悟出來的NBA操盤術。 2019他的先發主力上場名單又是哪些呢?

此外，曾經是手機工程師的彭貝爾，從牌桌上悟出的股市投資心法，就是「逆著人性做」。很多人在牌桌上就算拿到一手爛牌也想衝。但是如果進場前不顧大盤及股價強弱勢，每天只想賭上漲，卻不懂煞車，出手愈多次，鐵定輸愈多。彭貝爾就是因為如此經歷人生中的「暗黑十年」，在這一段時間中，他努力研究如何抓住起漲點，才能夠提高自己獲勝的機率。於是他悟出了三大心法就是，上彎的K線組合，抓住V形反轉，選擇股本小的飆股，讓他快速的擺脫負債，成功翻轉自己的人生。

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而人生即將進入下半場的股市分析師陳唯泰，因為女兒的出生，改變了原來快、狠、衝的股市投資節奏，新創一種「嫁妝選股法」以每年穩定獲利10%的選股策略，為女兒規劃未來，也享受做奶爸的悠閒時光。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。