　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

雲端最有錢／40不爲錢惑　配速滾出2000萬身家

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

新聞節目中心／綜合報導

「配速成功 提早25年退休」股海浮沉，許多人都當過「盲劍客」，隨意聽信明牌就衝進場，結果搞到自己遍體麟傷。但是投資其實是一場馬拉松，需要配速與策略，才能笑著跑進終點線! 雲端最有錢第12集，邀請到99啪、工程師股市戰神彭貝爾、股市分析師陳唯泰，與主持人邱沁宜分享投資經驗。

法律系畢業的公務員99啪，因為家人曾經投資股市失利，曾經拒投資於千里之外，卻因公務員年金危機而埋頭苦學，8年來，靠著價值投資中小型股，累積到2700萬資產。在去年7月毅然辭去公職，回家當奶爸，放棄許多人搶著捧的鐵飯碗，提早25年達到財富自由。他是怎麼辦到的? 中小型股要怎麼選，才能夠讓自己的資金快速的壯大? 99啪自有一套從NBA選秀中悟出來的NBA操盤術。 2019他的先發主力上場名單又是哪些呢?

此外，曾經是手機工程師的彭貝爾，從牌桌上悟出的股市投資心法，就是「逆著人性做」。很多人在牌桌上就算拿到一手爛牌也想衝。但是如果進場前不顧大盤及股價強弱勢，每天只想賭上漲，卻不懂煞車，出手愈多次，鐵定輸愈多。彭貝爾就是因為如此經歷人生中的「暗黑十年」，在這一段時間中，他努力研究如何抓住起漲點，才能夠提高自己獲勝的機率。於是他悟出了三大心法就是，上彎的K線組合，抓住V形反轉，選擇股本小的飆股，讓他快速的擺脫負債，成功翻轉自己的人生。

請繼續往下閱讀...

而人生即將進入下半場的股市分析師陳唯泰，因為女兒的出生，改變了原來快、狠、衝的股市投資節奏，新創一種「嫁妝選股法」以每年穩定獲利10%的選股策略，為女兒規劃未來，也享受做奶爸的悠閒時光。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

▼▼加入臉書粉絲頁訂閱直播通知也可以看得到喔！

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
快訊／賴清德完成登記逼蔡英文退位：處境比2008險峻基層焦慮
男主播「肘擊撞胸女記者」暴氣互嗆！中天回應了
真相曝光！妻多次阻止回美遭夫狠從4樓丟下　母曝：女兒活動力很

關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,直播,投資,股市,理財

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

懼怕川普關稅政策　豐田汽車將加碼投資美國927億元

上班族年終獎金入手！　1月平均總薪資一口氣衝上9萬4152元

首報族注意！今日稅額試算最後一日　記得提出申請

影／烘焙展來了！南僑打造「漢餅群英會」　搶攻600億烘焙產值

台灣人真的愛手搖杯！飲料店10年增萬家　年銷售近700億元

貿聯-KY去年每股賺11.86元　再創歷史新高

蘋果WWDC 2019 6月3日登場　iOS13要來了

壽險業橫掃逾9成債券ETF　「單一檔包滿9成」的壽險有2家

疑Pixel 4 XL設計圖曝光　採螢幕開孔技術搭雙前置鏡頭

同工同酬好遙遠！　女生要比男生多工作54天才有相同薪水

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

0分父母！只因「衝動」就懷孕 不想負責...他怒：沒準備就別生

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

小資族注意！手機號碼就能辦第2彈　貸款後信用卡來啦

宏達電轉虧為盈　股價今天強拉漲停

理財周刊／低基期績優股 可守可攻

雲端最有錢／40不爲錢惑　配速滾出2000萬身家

全台放無薪假人數減少203人　這3家中型企業一口氣少180人

3款新刮刮樂今上市　頭獎最高200萬、30萬獎金有9個

羅麗芬-KY去年EPS11元創新高　配發股利8元

找嘸人加盟業主苦哈哈　7-11重新檢視24小時營業模式

千禧世代助攻！愛爾蘭威士忌在美銷量成長

央行21日第一季理監事會議登場！金融圈預測利率將「連11凍」

「食在有禮，科學熊讚」　中華醫大前進澎湖偏鄉

理科太太影片是衛教？　衛生局提「2大原因」打臉！

行政院退NCC《媒體多元維護與壟斷防制法》草案

快訊／賴清德登記參選2020　吳敦義：我不驚訝

小資族注意！手機號碼就能辦第2彈　貸款後信用卡來啦

TOYOTA RAV4全球賣太好　原廠決議砸130億美元拓增產線產能

懂・時尚／穿家居服戴珠寶最迷人　BOUCHERON竟把音源線變手鍊

《RUN新聞》全新企劃韓星級餐車應援 幫大家探班你的男神女神

宏達電轉虧為盈　股價今天強拉漲停

女房客險在電梯口遭性侵　事後房東限期兩月搬家　

財經熱門新聞

狂銷2.4億支最賣iPhone..

勝利性醜聞越滾越大　五大經紀公..

影／長榮海下月徵才起薪40K起..

華映經營風波　謝金河：顧立雄該..

限今天！網銀台幣換匯拼大優惠　..

郭董、韓國瑜皆板橋國小校友　同..

魏應充fb有感：沒有真相只有誤..

郭董臉書PO照　

「別鞭太兇」　郭董小編向高鐵合..

報你知！3月作帳行情啟動　10..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

NCC主委：處理假新聞要依法　..

上班族賺股利合併報　較省稅

黑手拚事業　老謝：鐵牛精神

更多熱門

相關新聞

資金行情熱　台指期開高伺機挑戰10500點

美中貿易戰重燃樂觀希望，提振投資人信心，推升美國股市全面收紅，亞股也跟上這波漲勢，台指期今（18）日小漲開出，電子期指、金融期指同步走揚，指數一早穩步攻堅，步步向10500點關卡靠攏，截至8點48分在10438點附近震盪。

郭董合體韓國瑜　祭「全台最好薪」5萬起

郭台銘：鴻海高軟園區AI起薪45K

郭韓世紀會　高雄將發科技財

LIVE／郭台銘韓國瑜世紀合體！

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

伊能靜罕見讓哈利露臉：長大了

研究：情侶越幼稚，感情就越好

晚上吃什麼？　韓國瑜「搶請郭董」笑翻全場

哈妮、少時Sunny等取關鄭俊英IG！

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面