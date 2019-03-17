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影／長榮海下月徵才起薪40K起跳　外派累積第一桶金

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記者林淑慧／台北報導

為因應全球業務擴增，長榮海運董事長張正鏞表示，下月將啟動今年度人才招募，全年預計招募上百名陸勤新鮮人，包括營業人員、貨櫃運輸管理人員、船舶運務人員等。凡大學畢業生通過試用期獲得正式任用，月薪4萬元起跳。

▲著眼於拉丁美洲的長期成長潛力，長榮海運已陸續於祕魯、智利及墨西哥等國，設立自有船務代理公司.。（圖／長榮海運提供）

▲著眼於拉丁美洲的長期成長潛力，長榮海運已陸續於祕魯、智利及墨西哥等國，設立自有船務代理公司.。（圖／長榮海運提供）

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長榮集團以海運起家，總裁張榮發曾說台灣是海洋國家，創立了擁有海陸空運的國際航運集團，曾大力要求政府重視海運的發展，因為海運與世界的經濟脈動息息相關，海運人是最國際化的人才。

長榮海運董事長張正鏞表示，海運是國際性的產業，所以員工調派海外的機會相當多，他以自身為例，也曾外派到美國、英國等地。他認為員工在派駐國外時，親身體驗不同的異國文化可以學習別人的長處，並培養宏觀的國際視野。

「外派還有特別的加給，更容易存到第一桶金，」張正鏞說，外派人才在工作上也能有所發揮，包括學習和各地的外籍人士溝通協調，而且派駐國外常有機會扮演領導角色，對培養領導能力也非常有助益。

任職長榮海運的雷慧玲跑船經驗5年晉升大副，當海員期間年薪高達200萬。（圖／長榮海運提供）

▲任職長榮海運的雷慧玲跑船經驗5年晉升大副，當海員期間年薪高達200萬。（圖／長榮海運提供）

另外，長榮海運早有新船隊購置規劃，新訂造20艘11000TEU型船，將加裝除硫器設備，不僅能符合環保法規新制，油耗也將比現役的T型船大幅節省六成以上，中長期有助提升長榮海運的競爭力。

展望未來，張正鏞表示，將嚴控碼頭裝卸、內陸運輸、轉船運輸、燃油等四大成本，運用智能平台，強化船期油耗監控，縮短泊港作業時間，並善用最適船型搭配聯盟網絡，以發揮直航優勢來降低轉船成本；法人預估，長榮海運明年營運表現將比今年更好。

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關鍵字：長榮海運,徵才,張榮發,張正鏞

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