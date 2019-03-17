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鏽鐵砸腳！台南翁破傷風住院8天亡　床上「角弓反張」臨床照嚇傻網友

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▲「角弓反張」感染破傷風的患者。

圖、文／鏡週刊

疾病管制署公布首例破傷風死亡個案，死者為南部的71歲老翁，月初他搬運機械時，曾不慎遭生鏽的器具砸傷腳趾，由於沒有謹慎處理傷口，結果感染到破傷風桿菌，月中出現吞嚥困難、牙關緊閉等症狀，後來雖然送進加護病房治療，仍在住院8天後不幸往生。

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俗稱四六風、臍帶風、七日風的「破傷風」（Tetanus） 為破傷風桿菌所引起，通常是由沾有細菌如金屬銳器的物品對皮膚造成損傷（如切傷或穿刺傷），潛伏期約3至21天，主要是土壤或媒介物受到動物或人類的糞便污染後，透過一般傷口、撕裂傷、燒傷或注射受到汙染的藥物，導致破傷風桿菌由開放的傷口侵入血液所引起。

典型的破傷風痙攣臨床現象為「角弓反張」（opisthotonus）包含臉部表情出現「痙笑」（risus sardonicus）之特殊病徵，雖然不會傳染，但致死率約在10至90%之間，且以老人及小孩為最，完成接種破傷風類毒素所產生之主動免疫力持續至少10年，目前破傷風在已開發國家已獲得控制。

角弓反張對寶寶來說是一種非常嚴重的病症。（翻攝畫面）
 

新光吳火獅紀念醫院擔任急診醫學科主任張志華表示，角弓反張是指項背強直，身體向後反折如弓狀的臨床表現。急性症狀可由番木鱉鹼毒素、破傷風、啡噻肼中毒等引起。慢性或復發性發作可因癲癇、僵硬人症候群、歇斯底里等引起。 若患者有發燒可能由腦膜炎引起。

疾管署統計，近10年來破傷風死亡案例，因施行破傷風疫苗接種後已趨於零，每年確定病例均為10餘例，僅2005、2006、2011、2012年各有1例死亡、2010年有2例死亡。


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關鍵字：鏡週刊,破傷風

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