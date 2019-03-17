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「沒有真相只有誤解」　魏應充po文：被遺忘的幸福企業員工，你們好嗎？

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▲頂新公司前董事長魏應充。（圖／翻攝自魏應充臉書）

▲頂新三董、味全前董事長魏應充（圖／翻攝自魏應充臉書）

財經中心／綜合報導

頂新、味全前董事長魏應充日前因涉混油案，被判刑2年，不得易科罰金。魏應充在去年12月17日假釋出獄後，頻頻透過臉書與社會對話；他今（17）日在臉書粉絲專頁為文一篇題為〈被遺忘的幸福企業員工，你們好嗎？〉的文章表示，「『沒有真相，只有誤解』，我的誤解綁著所有曾經在幸福企業裡的每一個你。」

魏應充提到，最近最常被問到的一句話就是「你忍了多久？」他直言，忍耐噤聲是宗教教導人的磨練，不過對於曾經和我共事過的員工同仁們極不公平，與我共同承擔所有罵名，「曾經我們是公認的幸福企業，為何為了不存在的事實付出這麼大的代價？」

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▲魏應充,書法,味全。（圖／翻攝自魏應充臉書）

▲魏應充日前創立臉書粉絲專頁，分享自己寫書法的照片。（圖／翻攝自魏應充臉書）

他強調，「在這個充滿似是而非，以訛傳訛的資訊混亂年代，我有責任澄清視聽；沒有情緒，沒有煽情，寫書法、種菜都是我最真實的日常。」魏應充坦言，「最近不少人反應早該學會跟社會對話，我的臉書從壓倒性負評，變成壓倒性正評，因為隱性的聲音被牽引出來了，儘管不是粉絲爆滿的臉書，我知道你們一個一個回來了。」

談到味全遭抵制的風波，魏應充表示，「我們懷念的幸福企業，不該因為我的噤聲繼續遭到污名化；社會不習慣我出聲音，要我用贖罪認錯態度面對一切，贖罪是留給犯錯的人，我行公益是因為有能力奉獻，不是為贖罪補過。」他在文末強調，「沒有真相，只有誤解」，我的誤解綁著所有曾經在幸福企業裡的每一個你。

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關鍵字：頂新,味全,魏應充,假釋,幸福企業,真相,誤解

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