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民眾到北韓玩　提現、刷卡恐受限　帶現金去最好

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▲▼ 北韓士兵2012年東倉里西海衛星發射中心發射地球觀測衛星「光明星3號」。（圖／達志影像／美聯社）

▲到北韓玩的民眾，使用金融服務恐怕會受限，所以出門要先問一下金融機構或者是帶足夠的現金。（圖／達志影像／美聯社、示意圖）

財經中心／台北報導

有民眾到北韓玩，想要提高額度，卻遭到銀行拒絕，實際上類似像北韓等經濟受到制裁的國家，金融服務上都受到限制。

台灣國外旅遊的風氣愈來愈盛，雖然國人大多數是到日本、南韓去旅遊，但是也有一些人喜歡另類旅遊，尤其是北韓等地區，也是不少國人會想去一探究竟的地方。但有民眾到北韓完想要旅遊，有許多銀行像是花旗銀行、匯豐銀行和星展銀行都表示，不會提供信用卡與金融卡服務。

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包括花旗、渣打、匯豐和星展等外銀都表示，不提供信用卡等金融服務給人在受經濟制裁國家的客戶。渣打銀行的做法是，不提供商品與服務直接或間接受制裁經濟制裁國的使用；而星展銀也不提供信用卡及ATM卡服務，但是如果是既有的網路銀行的客戶，該國的網域範圍內辦理查詢以及既定的轉帳就不會受到影響，值得注意是，匯款交易如果觸及到受制裁的國家，也會無法執行。

外銀的規範嚴格，國銀對於這些高風險國家也十分的注意，像是公股銀行是依據法務部所公告的洗錢防制、打擊資恐的規定，列入有嚴重缺失為北韓以及伊朗，所以該國都無法提供刷卡服務，至於古巴等地，可以接受當地的信用卡刷卡，但是有些國際卡組織也會有所限制與規範，所以不一定很方便。網銀則要看使用的地域以及當地國家是否有網路監管政策。

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關鍵字：國外旅遊,北韓,經濟制裁,洗錢防制,刷卡,金融服務

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