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報稅系列／別學有錢人！上班族小確幸　股利合併計算省稅近10萬

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▲網路，追劇，筆電，上班族。（圖／pixabay）

▲上班族除了上班之外，也會投資股票賺點股利股息，為自己多點小確幸。（圖／pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

近期上市櫃公司陸續公布股利政策，且有不少的公司股利豐厚、殖利率高，而股東獲配股利股息有兩種方式，其一是獲配的股東併入綜合所得稅申報，股利扣抵稅額最高可以抵減8.5%，最高額度可以8萬元；第二種方式分開申報，但股利稅率則是28%計算。

會計師教你算　上班族採選擇合併計算、高所得分開計

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但是應該如何選擇，KPMG安侯建業稅務投資部會計師游雅絜表示，如果是一班上班族採取合併計算比較有利，綜合所稅率在30%及40%兩個級距的納稅義務人，會選擇「分開計稅」較為省稅。游雅絜舉例，假設年收入60萬元的上班族，股利所得有30萬元，幾乎可以不用繳納綜合所得稅稅額；但是如果是分離課稅的話，不僅要繳交綜合所得稅的9600元，並且要繳交股利所得9萬3,000元，這一相差之下，將近有9萬4000元的差額。

上班族說明合併計算：【（薪資所得60萬＋股利所得30萬-免稅額8.8萬-標準扣除額12萬-薪資特別扣除額20萬）×5%-股利可扣抵稅額2萬5000元=不用繳稅金】

分開計稅：【（薪資所得60萬-免稅額8.8萬-標準扣除額12萬-薪資特別扣除額20萬）×5%＋(30萬×28%)=應納稅額9萬3,000元】

如果是薪資所得500萬元，同樣股利所得是30萬元，稅率高達40%來說，如果採取合併申報的話，要角的稅收，要繳交的綜所稅合計295萬元；但是分開計算繳交267萬元，相差2萬多元的稅額。游雅絜建議，綜合所得稅稅率30%以上者，建議採股利所得分開計稅較有利。

高所得合併計算【（薪資所得500萬＋股利所得30萬-免稅額8.8萬-標準扣除額12萬-薪資特別扣除額20萬）×累進稅率40%-股利扣抵稅額8萬元＝應納稅額約295萬元】

分離課稅【（薪資所得500萬-免稅額8.8萬-標準扣除額12萬-薪資特別扣除額20萬）×累進稅率40%＋（30萬元×28%）=應納稅額約267萬元】

▲▼股利所得]。（圖／業者、財政部提供）

▲上班族與高所得者股利所得申報差異。（圖／KPMG安侯建業會計師事務所提供）

國稅局也來教你算　所得60萬、股利10萬元，稅額可差到3萬多元

高雄國稅局也來教民眾如何聰明申報股利所得，假設張先生是一班上班族，去年薪資所得60萬元，股利所得10萬元，如選擇股利併入綜合所得總額課稅，應納稅額為6,100元；如選擇股利分開計算應納稅額合併報繳，應納稅額3萬7,600元，稅額相差了3萬多元。

合併計稅：【（薪資所得60萬＋股利所得10萬-免稅額8.8萬-標準扣除額12萬-薪資特別扣除額20萬）×5%-股利可扣抵稅額8500元=應納稅額6100元】

分開計稅：【（薪資所得60萬-免稅額8.8萬-標準扣除額12萬-薪資特別扣除額20萬）×5%+(10萬×28%)=應納稅額3萬7600元】

另外李小姐高所得者，年薪所得高達600萬元，股利所得100萬元，如選擇股利併入綜合所得總額課稅，應納稅額為172萬7,200元；如選擇股利分開計算應納稅額合併報繳，應納稅額168萬7,200元，稅額相差4萬元，即選擇股利分開計算應納稅額合併報繳方式最有利。

合併計稅：【（薪資所得600萬＋股利所得100萬-免稅額8.8萬-標準扣除額12萬-薪資特別扣除額20萬）×累進稅率40%-股利可扣抵稅額8萬元=應納稅額約172萬】

分開計稅：【（薪資所得600萬-免稅額8.8萬-標準扣除額12萬-薪資特別扣除額20萬）×累進稅率40%＋（100萬×28%）=應納稅額168萬元】

▲▼股利所得]。（圖／業者、財政部提供）

國稅局表示，以一般上班族來說，納稅義務人可選擇合併計稅，按股利的8.5%計算可抵減稅額，並以每一申報戶8萬元為限，全年股利所得約94萬元以下者可全額享有抵減稅額的抵稅利益。國稅局表示，去(107)年度綜合所得稅稅額最多可達10種計算方式，建議今(108)年5月申報綜合所得稅時，採網路申報或稅額試算書表申報，讓報稅省時又便利。

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關鍵字：報稅,綜合所得稅,股利,報稅系列,省稅,上班族,小確幸

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