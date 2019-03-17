加油把握時間！汽油明日漲0.3元　95無鉛汽油28.3元

▲要加油的朋友記得去加油，中油宣布，明日起汽油漲0.3元。（圖／記者張一中攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

台灣中油今(17)日宣布，明（18）日凌晨零時起汽油調漲0.3元，柴油調漲0.4元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.9元。

中油表示，受沙烏地阿拉伯持續限縮原油產出、委內瑞拉原油出口因電力中斷而受阻等因素影響，致價格上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶66.94美元，較前週65.36美元上漲1.58美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.043元，國內油價依公式計算漲幅為2.05%，惟國內油價連續幾週皆逢亞鄰競爭國最低價調漲限制，依據油價公式計算，本週汽、柴油每公升應各調漲1.5元與0.4元，但仍以亞鄰競爭國最低價為調整上限，故本週汽、柴油價格分別調漲0.3元及0.4元。中油表示，調價後的各式油品請民眾參考零售價格調幅及調整金額以實際零售價格以各營業點公告為準。

請繼續往下閱讀...

中油強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。