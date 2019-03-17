黑手老闆導缐架廠更上層樓　謝金河：台灣的鐵牛精神

▲財信傳媒董事長謝金河參訪高雄界霖，並稱讚董事長蔡上元。（圖／翻攝謝金河臉書）

財經中心／綜合報導



財信傳媒董事長謝金河發臉書表示，財訊集團的企業參訪，真正的鼻祖是邱永漢先生，他的投資信條是：投資要眼到，腳到！也就是說用自己的雙腳走出去看企業，用眼睛盯著經營者看，用心來評價一家公司。最低層次的是到處打探消息，聽明牌。

謝金河指出，這幾十年來，帶領考察團看公司，用雙腳實地走訪企業，更重要的是用眼睛閲讀經營者！通常跟企業老闆作簡報，八成可以看出這家公司未來潛力。這次到高雄，看到界霖董事長蔡上元及他的弟弟總經理蔡上民，讓他大開眼界。照片是蔡上民親自示範自行開發的紅外缐瓦斯爐，這是他發明的。乍看之下，彷彿是電視購物頻道的銷售員。

界霖是高科技的功率元件導缐架廠，但他們兩兄弟身上流露出濃濃的泥土味，經營者跟企業的形象定位很不相稱。原來他們兩兄弟都是從傳統沖壓模具出身，1986年創業，一開始什麼都做，並不順遂，到了2000年介人LED導缐架，這兩年長華黃嘉能帶著蔡上元買下日本住友金屬礦業功率元件導缐架廠，經營格局也跟著拉大，去年在楠梓加工區新廠落成，今年再買下嘉威的廠房，今年將擁有217台大型沖壓機台，競爭力將更上一層樓。

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蔡上元告訴謝金河，兄弟倆共創事業30幾年，兩兄弟加起來有五成以上股權，這是標準家族企業，但是他們規定女人不能進公司，他們兩兄弟學歷都不高，卻譲下一代擁有高學歷，並且精通英日語，努力落實公司治理。這種由黑手打拚出來的企業，奮力向上的拼勁，令人感動。這是典型的台灣牛精神的企業，謝金河在蔡上元身上看到企業老闆罕有的真！也對界霖印象深刻。