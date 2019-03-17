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影／只要1支iPhone價格　羅技副總裁蔣志興：可建置整間視訊會議設備

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記者姚惠茹／台北報導

過去僅以滑鼠就聞名全球的羅技（Logitech），一直到2012年才進入會議視訊市場，但是卻在短短數年之間，已經成為全球第一的領導廠商，羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興接受專訪表示，一支iPhone的成本就可以裝備一間視訊會議的高性價比成為關鍵所在。

▲從PC滑鼠走向AI雲視訊　羅技副總裁蔣志興有感不用再當空中飛人。（圖／羅技提供）

▲羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興。（圖／羅技提供）

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羅技近來正式在台灣發表「Rally視訊會議系統」，蔣志興分享羅技視訊設備市佔全球第一的原因，包括過去累積超過20年的攝影機製造技術的產品力與獨特競爭優勢，還有可以結合全球各大合作夥伴使用的系統開放性，有助於像是谷歌、微軟都能一起合縱連橫，以及高性價比。

蔣志興表示，以前的視訊會議十分昂貴，光是一個MCU（多點視訊會議控制系統）可能就要幾百萬台幣，甚至一間視訊會議室最少也要十幾萬台幣起跳，但是羅技的視訊設備，最便宜只要不到3、４萬台幣就可以建置一間小視訊會議室，等於只要一支iPhone的成本，這也是為什麼羅技可以在短短幾年內，成為視訊會議設備廠商出貨量第一的原因。

▲▼羅技雲視訊Rally新品上市記者會,Rally攝像頭,Logitech視訊會議產品,羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興,華厚董事長洪修達。（圖／記者湯興漢攝）

▲左二為羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興、右二為華厚董事長洪修達。（圖／記者湯興漢攝）

羅技、華厚強強聯手　打造台灣雲視訊首選供應商
關於羅技與華厚的強強聯手，蔣志興表示，羅技視訊會議在品牌力、產品力、組織力都具有絕佳的優勢，若能借重華厚的渠道力、經銷商網絡，獨家代理羅技Rally視訊會議系統，相信雙方在優勢互補下，一定能共同打造出台灣雲視訊會議的首選供應商。

華厚總經理洪俊輝表示，近年雲端技術發展純熟，以多元型態導入各大企業，造就虛擬化科技產品成為商業溝通的新主流，這次華厚與羅技攜手合作，希望在企業紛紛擴增行動化的雲端視訊會議時，提供羅技Rally視訊會議系統，幫助企業溝通網絡更加順暢。

▲▼羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興。（圖／記者湯興漢攝）

獨家AI技術導入視訊會議系統　Rally三大特色具競爭力　
談到羅技Rally的特色優勢，蔣志興表示，從硬體的設計角度來講，Rally有五大高度模塊化的模塊，包括攝影機、麥克風、石英、兩個集線器，同時讓安裝變得容易，可以說不需要太多專業人員，只要普通的IT人員就可以進行安裝和運作維護。

至於獨家AI技術，蔣志興表示，其實RightSense包含3個部分，像是RightSight就是指畫面切換的自動化，比如說你們現在3個人在這邊開會，原本畫面還是3個人，但是當有一個人進來之後，畫面就會自動會切成4個人的畫面，還有一個叫RightLight，並提到攝影的朋友可能都知道，如果拍攝當下光線不夠，就要動態平衡去補光，確保你人臉的曝光足夠。

至於RightSound就是麥克風可以AI辨別會議主發言人，讓現場即使有人在講悄悄話，都可以自動被過濾掉，甚至有人在打字的聲音也可以過濾掉，所以從硬體的模塊化，到軟體上面的人工智能化，Rally視訊會議系統的性價比跟傳統視訊設備比也是非常具有競爭優勢。
 

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關鍵字：羅技,雲視訊,Rally視訊會議系統,蔣志興

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