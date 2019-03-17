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影／從PC滑鼠走向AI雲視訊　羅技副總裁蔣志興有感不用再當空中飛人

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記者姚惠茹／台北報導

過去PC時代，全球每2支滑鼠就有1支來自羅技（Logitech），甚至成為滑鼠和鍵盤的代名詞，但是如今面臨AI崛起的挑戰，羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興接受專訪表示，雲視訊將成為羅技得重點發展項目，同時對於視訊會議的普及，可以讓商務人士不用再當空中飛人，十分有感。

羅技近來正式在台灣發表「Rally視訊會議系統」，蔣志興表示，自己將視訊會議定義為有溫度的產品，並舉例因為從舊金山飛到紐約，需要耗費1.2噸的碳排放，但是如果將會議視訊化，不僅可以減少出差搭乘交通工具產生的碳排放量，同時還可以有更多的時間陪伴家人，同時為人們帶來更好的生活和環境。

▲從PC滑鼠走向AI雲視訊　羅技副總裁蔣志興有感不用再當空中飛人。（圖／羅技提供）

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▲羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興。（圖／羅技提供）

成敗皆來自滑鼠　視訊會議帶領羅技走出谷底
一切從羅技開始說起，蔣志興對當年到羅技面試印象深刻，因為當時新任CEO只說：「我不是來面試你，而是告訴你未來羅技會往哪裡去，看你有沒有意願去加入一家未來會高速增長的公司」，這個時候同時也是羅技面臨全球PC市場迅速下滑的時刻，促使原本靠著核心業務「滑鼠與鍵盤」走過PC時代巔峰的羅技，開始朝向多品牌策略發展，至今已經打造出滑鼠、遊戲、視訊、音樂、智能家居的5大品牌組合。

蔣志興表示，新任CEO將羅技從科技公司轉型成設計公司，從產品設計、軟體設計變成軟硬整合設計，並且在2012年推出第一款視訊攝影機，至今羅技已經成為全球第一的視訊攝影機廠商，同時羅技也走出當年的股價谷底，接下來就是要搶攻全球普及率仍低的視訊會議市場，打造羅技成為視訊會議的第一品牌。

▲▼羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興專訪。（圖／記者湯興漢攝／下同）

羅技朝向多品牌策略發展　兼具消費者和企業客戶
當時的大環境背景，蔣志興認為，一家公司不能僅依靠單一產品，若想持續發展就必須朝向多品牌策略發展，而且從原本專注的消費者，轉型成兼具消費者和企業客戶的模式，以視訊會議來說，就是要讓公司可以營運持續增長，才算是正確的商業模式。

談到多品牌策略的優點與難度，蔣志興表示，羅技的產品有原本的核心業務「滑鼠與鍵盤」，還有高速成長的「遊戲」，以及可以作為羅技持續保持營運增長的引擎「視訊會議」，多品牌策略能讓產品布局更加從容，讓一個產品成長下滑的時候，其它產品也可以維持營運成長，其中最困難的反而是如何打造一個多品牌公司的組織能力。

▲▼羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興專訪。（圖／記者湯興漢攝）

有感不用再當空中飛人　視訊會議極大化個人生產力
過去商用視訊因為專線成本高，面臨普及率低的難題，但是現在羅技的雲視訊大幅降低成本，企業不必再為了面對面開會，特別派人出差前往，蔣志興以自己為例表示，這次飛往台北的當天下午，同時與羅技團隊、合作夥伴進行視訊會議，讓自己不必飛來飛去，不僅極大化解放個人生產力，甚至可以高效率完成工作，有感自己不用再當空中飛人。

蔣志興認為，低成本的視訊會議若能普及將對未來影響很大，尤其是未來視訊會議的使用場景多樣化，像是遠距醫療、遠距教育，甚至已經有某些國家有遠距監獄探視，這些都不需要再面對面也能完成，等於商用視訊的市場機會也在逐步擴張當中。

▲▼羅技全球副總裁暨大中華區董事總經理蔣志興專訪。（圖／記者湯興漢攝）

助攻企業降低營運成本　視訊會議出現轉捩點
視訊會議對於企業的影響，蔣志興指出，根據行業調研報告顯示，今年應該是傳統視訊會議跟雲視訊會議的拐點（轉捩點），其中傳統視訊會議還是在下滑，但是雲視訊會議卻在高速增長，原因主要是現在寬頻的基礎建設已經做到光纖入戶，只要在雲平台中，就能實現專業化的視訊體驗。

再來，蔣志興認為，大環境競爭激烈，每一家企業都在努力降低營運成本，其中人力和差旅費用就是花費最高的部分，如果能減少差旅，不僅可以省下差旅本身的費用，而且還能將原本人力做更好的生產運用，光是這點便能成為企業主選用視訊會議的動力，再加上雲視訊會議的體驗越來越好，看好雲視訊已經到達爆發的起點。 

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關鍵字：羅技,雲視訊,Rally視訊會議系統,蔣志興

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