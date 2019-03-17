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暗黑天堂崩塌！Tumblr「禁色後座力」開炸　2個月流量狂跌1.5億人次

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▲▼社群媒體。（圖／取自Pixabay）

▲Tumblr自去年12月開始全面禁色後，用戶流量在2個月內大跌近30%。（圖／取自Pixabay）

網搜小組／綜合報導

湯，真的涼了！受到年輕族群喜愛、著名的社群網路平台「Tumblr」自2018年12月宣布禁止所有色情內容後，引發眾多用戶喊話跳槽，如今的Tumblr已經被「淨化」3個月，截至今年2月統計，Tumblr已在短短2個月內流失了近30%的網路流量、逾1.51億人次。

Tumblr官方在去年底公告，為了打造一個更好、更正面的Tumblr，因此必須作出改變，決議自2018年12月17日起，不再允許包含「成人內容」的貼文，包括令人深惡痛絕的兒童色情圖像，「對於這類內容，我們一項採取零容忍政策，今後也將會一貫執行！」Tumblr同時強調，網路上不乏專門提供成人內容的網站，未來Tumblr將會把精力投注在創造讓社群感到歡迎的環境。

請繼續往下閱讀...

在拋出「禁色政策」後，Tumblr股價旋即受到影響；如今美國科技新聞網《The Verge》也報導，根據網路分析平台SimilarWeb估計，被「淨化」後的Tumblr並沒有蛻變重生，反而用戶流量止不住地大跌，在2018年7月，Tumblr流量高達6.42億人次，即便是在宣布禁色後的2018年12月，也還有5.21億人次，但自新政策上路實施以來，用戶不斷下滑，2019年1月跌到4.37億人次，到了2月時更是慘澹，僅剩下3.7億人次，短短2個月就流失了1.51億人次。

曾以貼文自由、感於談性吸引用戶的Tumblr，「禁色政策」遭網友批評無異是自廢武功，對比如今用戶狂跌，網友也紛紛揶揄「意不意外？我是一點都不意外啦」、「自斷前途」、「災情還沒探底呢」、「笑死，Tumblr活該，慢走不送！」

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關鍵字：Tumblr,禁色,社群網站,成人,流量

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