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報你知！3月作帳行情啟動　10檔績優股後市看俏

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▲股市，股票，投資人，財經。（圖／路透社）
▲股市示意圖。（圖／路透社）

記者劉姵呈／台北報導

3月作帳行情正式啟動！昨（15）日台股大漲90.59點，成功站回10,400點大關，並創下今年高點，蓄勢向上挑戰年線；而穩定軍心台股向上的個股，大多是三月以來，「獲得投信法人買超、業績及財報三成長股」，《東森新聞雲ETtoday》特別整理篩選10檔績優股，一次報給你知！

據統計，今年台股1、2月紅包行情大漲，三大法人共計買超集中市場1,348.63億元，進入3月後，截至昨日為止，三大法人賣超上市185億元，不過分析師表示，3月作帳行情是出現「先結帳、後作帳」的狀況，從3月開始截至11日為止，三大法人賣超集中市場230億元；而截至昨日為止，三大法人買超集中市場約44.9億元，其中投信本周連五買，開始呈現作帳態勢。

而上市櫃公司2月營收已於上周就全數公告截止，而去年財報也將於3月底前明朗（公告截止日為4月1日），分析師表示，台股將呈現緩步上漲，高檔震盪的走勢，建議投資人瞄準法人買、具有業績及財報三成長股，將有機會在震盪的盤勢中扮演領軍角色。

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根據投顧資料統計，投信法人近期主要著中小型股居多，自3月以來累計獲得買超2千張以上，且今年前2月營收業績表現優良，去年繳出亮眼財報的個股有致伸（4915）、榮剛（5009）、奇鋐（3017）、矽創（8016）、元翎（4564）、敦陽科（2480）、旭富（4119）、優群（3217）、光罩（2338）及明基材（8215）等10檔個股。

法人指出，3月來法人開始調節賣超，未來只要陸股及美股維持多頭格局，台股季底作帳仍然可期待。而蘋果春季新品發表會將25日登場，這也成為投信買盤近期積極回流的主因之一，建議投資人留意近期主要買超多以新題材、新客戶、新產品、新產能個股為主。

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關鍵字：作帳行情,3月行情,盤勢分析,投資建議,投信買超,投信作帳

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