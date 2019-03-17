剛進公司就被前輩毛手毛腳　女設計師隱忍1年痛心主管冷處理

▲進公司後被前輩毛手毛腳，清秀設計師痛心主管冷處理憤而離職。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

性騷擾在台灣職場屢見不鮮，今年26歲的Sally曾有一段不愉快的工作經驗，除了同工不同酬之外，就連請生理價也會被刁難，最誇張的是資深男同事在深夜猛傳簡訊示好，摟腰、襲臀等職場性騷擾，讓她覺得很噁心，隱忍了1年才向主管反應，卻慘遭冷處理，迫於無奈後選擇跳槽，如今成功當上管理階層，也擺脫「薪貧族」。

長相清秀、留著一頭長髮的Sally回想起一段職場上不愉快的經驗，她說，從大學多媒體設計系畢業後，開始積極求職，好不容易找到一份工作，隨後就到設計公司任職，月領2萬8000元，不過卻得一手包辦網頁維護、程式修改等工作內容，還要一邊兼做美編及行政，一天工時12小時起跳，有時候還得一路忙到凌晨才能下班。

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不過，進入這家公司卻是惡夢的開始，Sally為了學設計，即使領不到3萬元也沒關係，因為遇到一位熱心的資深同事願意帶新人，可是到了後面卻變了調，竟然在深夜猛傳簡訊示愛，最後變本加厲，從言語性騷擾變肢體性騷擾。

▲女設計師儘管第一份工作經驗並不是很好，但轉職後不僅為自己成功加薪，同時也當上主管。（示意圖／記者張一中攝）

Sally說，當時被資深男同事以猥褻言語性騷擾，某一次在茶水間時，對方故意碰觸到她的屁股，甚至還摟腰，或是在操作電腦時，從背後環抱，讓Sally覺得相當「噁心」，但還是新鮮人的她不太敢說出來，只為了學到一技之長，因此選擇隱忍。

直到有實習生偷偷跟Sally告狀，那名資深男同事有性騷擾的行為，她為了維護安心上班的權益，才鼓起勇氣向上司舉發男同事的惡行要求處理，結果反而被告誡不要張揚，後來公司也沒對該男性員工做出處置，只因主管說，「那個同事很資深、執行很多案子」，所以最後冷處理，讓她憤而離開。

儘管人生第一份工作的環境惡劣，Sally感嘆公司無法感同身受地保護員工，如今她跳槽到科技公司，在工作上力求表現、展現能力，主管也不會因為她是女生，而有所謂的差別待遇，目前更是成功當上管理職，年薪70萬元，擺脫「薪貧族」。