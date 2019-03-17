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理財周刊／史丹佛高材生勇闖美國數位資產管理

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文．唐煒哲　圖．Aegis Custody提供

許多人仍擔心數位錢包交易充滿危機，而台灣在美國的新創團隊已找出可以解決這方面疑慮的技術，Aegis Custody是一家位於美國舊金山的區塊鏈金融服務公司，以OTC交易、區塊鏈高頻基金、證券型代幣發行服務等數位貨幣相關業務為主，並且即將成為第一間同時在亞洲與美國擁有數位資產信託公司執照，專注進行數位貨幣的交易、託管及保護。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

Aegis Custody CEO魏巧杰(Serra Angel Wei)台大財金系畢業，進入高盛證券擔任股票分析師，並以全額獎學金進入史丹佛大學Stanford MBA就讀，現年才三十一歲，年紀雖輕操作金融與投資可說相當有經驗，還身兼富士康旗下金融科技子公司「富金服」董事。金融背景經驗中更有不少投資銀行相關的業務經驗，二○一五年拿到Stanford MBA就決心創業。二○一七年投入區塊鏈領域，從投資開始，一開始是校友創立的Passport Capital基金公司，當時要發行母基金，看了全球八十多個區塊鏈基金，也投了許多知名區塊鏈公司，一開始也是資產管理與交易相關背景起家，團隊成員來自麻省理工與史丹佛大學，因為擁有許多專業的分析團隊，營運一直以來都是獲利的狀況。

魏巧杰說，因為自己做交易，自己做投資，所以也發現市場上很少數位貨幣安全的資產錢包，「這也是後來會回台灣，找我們Aegis Custody技術長傅冠彰，帶領台灣的科技團隊，希望藉由台灣的軟實力共同研發更好的技術。」團隊現在一半在美國，一半在台灣，「台灣部分注重技術研發，美國部分放在高頻交易，包括銷售、產品、行銷，還有信託的牌照都在美國分部，台灣團隊相當於有硬體跟軟體的部分，台灣算是很有軟實力的人才，也是希望藉由在國外觀察許多區塊鏈市場，可以給台灣方面建議。」

請繼續往下閱讀...

開發全新架構 加強私鑰管理

以歐美來說，許多大型企業都運用區塊鏈技術整合市場，在技術方面也有許多重大突破。而台灣目前的區塊鏈市場，為何當初要做企業錢包和託管，非常關鍵的地方在於機構的資金要進入區塊鏈，在美國最缺乏的就是第三方的託管機構，整個市場要變大，就需要機構的錢還有數位資產，在美國託管的錢都需要放在第三方的託管機構。

數位資產與一般證券股票交易不一樣，許多機構法人及公司，時常會面臨保管人只能是自己、軟體錢包被盜取或刪除、私鑰不知如何保管、使用多簽帳號等問題。所以Aegis Custody自行開發了法人專用的錢包軟硬體，以解決目前銀行、基金、大型公司財務部門遇到的數位貨幣資產管理問題，「我們現在設計的錢包就是著重於私鑰的管理，還有整個流程的部分，整個基礎架構都是全新的。」

觀察區塊鏈過去這十年波動，有上有下，整體增長還是有千倍以上，短期內會看到不同的價格波動，魏巧杰表示，「我們現在也算是轉型階段，過去十年比較多是科技相關，大部分都是個人的投資人，現在看到的都是機構要進場，像是美國最大的資產管理公司富達，富達也算是全力進入數位資產，也全力去做託管，整個市場機構化的發展規模會更大，資產金額會比之前還要多。」

而台灣區塊鏈一直沒有大型落地實例的原因就在於，中大型企業用戶的IT投資金額仍少，且主要應用與需求大多已有對應的軟體，而當企業沒有新想法時，也就不會有新投資，也無法創造新的區塊鏈營運模式。區塊鏈目前的適用場域，主要是供應鏈金融、政府機構、金融業、與交易相關的智能合約、公開身分認證、流程的管理以及IoT相關設備管理。

多簽流程 符合企業組織系統運作

Aegis Custody作為區塊鏈金融服務公司，之所以發展數位錢包，以QuadrigaCX加密交易所創始人Gerald Cotten去世為例，由於Gerald Cotten是唯一掌握交易所冷儲存的私人鑰，他死亡後，導致存放於交易所的加密貨幣無法動用，因此完全無法應對用戶的提款請求。

外界包含機構法人、公司行號等可能面對的問題，包括保管不安全、軟體錢包可能被駭客盜取或刪除、私鑰保管以及多簽帳號無流程控管等。也由於這樣的流程不如想像中安全，因此Aegis Custody發展出一套需要經由多組人馬協作簽名的流程，只要流程中的一人拒絕簽章，整套流程就會卡住。

除了符合企業組織架構的系統運作流程以外，Aegis Custody的系統也具備不限於金融業的多元性，而魏巧杰勇闖美國投入數位資產管理圈，用高規格且國際化的角度看待區塊鏈產業，未來也希望跟美國這些金融巨頭並肩前進。目前大部分時間待在舊金山的魏巧杰也表示，其實台灣在硬體方面算是世界一流，如果未來可以幫忙協助技術或是有不錯的團隊需要輔助的地方都非常樂意。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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