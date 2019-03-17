先探／生技業打國際盃的省思

撇開近期生技股的合併內幕，從一四年艾威群入股美時到如今創造年營收破百億、國內口服抗癌藥第一大製藥公司，美時的指標性意義值得探究。

【文／徐玉君】

近來國內生技公司合併案例不斷，實際效益或許還有待觀察，不過從一四年美時引進艾威群（Alvogen）之後的發展，不難發現，大樹底下好乘涼的道理，透過艾威群集團的資源，美時如今即將邁入百億營收之列，成為國內口服抗癌藥第一大的製藥公司。而國內生醫公司能否找到好的策略夥伴、或者成就一加一大於二的合併效益，美時與艾威群是相當具有指標意義的案例。

合併不會就此大於二

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近期國內生技股的合併案，包括順藥併金樺、合一併泉盛，又或者策略入股的順藥與生控，產業合併動態熱鬧非凡，不過，終歸是集團旗下公司的整併，長線效益如何則仍待觀察。

不過，從美時引進艾威群的案例來看，能以破釜沉舟的氣勢來成就現在的美時，頗值得仔細研究。艾威群於二○一四年以每股約三九．五元的價格入股，取得六七％股權（目前仍持有六三．四三％），當時市場一度質疑雙方的合作是一場國際資本市場的操作，然而從艾威群入股美時之時，就明確揭示了三個階段性目標，第一階段花了兩年的時間進行新舊股東的重整與磨合；再來是調整財務工程，包括財務結構、產品線、藥證及外銷市場規劃，也就在當時（一六年底）邀請具備投資銀行、研究部、財務長、策略長職務經歷的林群擔任第二階段的美時董事長。

林群到任後，也規劃出美時未來兩年的三個方向，包括財務整頓、併購及資本市場，因此，隔年初，林群即宣布將美時旗下不具經濟效益的藥證全數打消，造成資產減損四億元，讓一六年繳出虧損數字，不過也因此，美時積極展開新藥證的全球布局與原有抗癌藥及聚焦產品線的市場銷售，包括策略合作、併購等。

如今美時邁入艾威群入股時規劃的第三個階段─高速成長期，去年底的臨時董事會，艾威群再度全面進駐，由艾威群創辦人魏斯曼（Robert Wessman）親任董事長，原任董事長林群則轉任副董事長，負責其最擅長的併購案，而原副董事長威茲哈洛夫（Petar Vazharov）卸任副董事長，但仍持續擔任董事與總經理，帶領美時亞太區域與外銷業務。（全文未完）

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