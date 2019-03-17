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遠見／吳清友精神貫穿誠品　吳旻潔：父親仍在everywhere

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文／楊瑪利、蕭玉品

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

2017年7月18日，是讓誠品董事長吳旻潔心碎的一天。那天，誠品創辦人吳清友因心臟舊疾驟逝，時任誠品副董事長兼誠品生活總經理的她，39歲，隔天就接任董事長。

除了必須維持集團日常營運外，吳旻潔立刻接下父親生前已確認的三大專案：一個在台北，誠品生活南西；一個在大陸，誠品生活深圳；一個在日本，誠品生活日本橋，一點也不能鬆懈。

今年3月，1989年創立的誠品滿30週年。吳清友生前就開始進行書寫的唯一自傳《之間》，也終於在2月底上市。

請繼續往下閱讀...

吳旻潔在父親過世20個月後，默默交出不錯的成績單。誠品的南西、深圳店，均在2018年底盛大開幕，大獲好評；今年底誠品生活日本橋也將開幕，是誠品跨出華人社會的第一步。

吳清友過世的2017年，誠品生活營收為42.8億，2018年再成長，達45.1億。目前，誠品店數共48家，今年將挑戰50家。

隨著通路拓展，吳旻潔看來接班順利。但其實整個誠品還是由吳清友的精神貫穿。吳旻潔說，父親還是她每天生活的一部分，「在家裡、店裡、公司、行旅，全部都和他有關，所以他是everywhere。」

吳旻潔談到吳清友時，會穿插使用吳先生、爸爸、父親、老闆等各種稱謂，多年來，父親在手機裡的稱謂一直是「吳清友先生」。

但不管從外表到內在，人稱Mercy的吳旻潔，其實受到吳清友最深遠的影響。光看五官外貌，眼睛、鼻子，幾乎如出一轍，還繼承父親的大手大腳，身高170公分。她因此一直說，「比較希望像漂亮的媽媽。」

從小父女情深〉父親談誠品理念 深植腦海

在2004年吳旻潔加入誠品前，她就已是父親無話不談的對象。小時候父親忙事業，經常不在家，直到她小學五、六級，吳清友已創辦誠品，他總愛跟她談誠品的理念：人文、藝術、創意、生活，當時她就覺得很有趣，「讓我開始想變得和大人一樣。」

誠品創辦後，賠了15年，有時候吳清友在家裡談理想時，媽媽或許會說：「拜託，又來了！賠的錢還不夠嗎？什麼時候你可以醒一醒啊？」但從小，吳旻潔就不排斥進入父親的世界。父親談狂野理想時，她傾聽。吳清友介紹她讀德國文豪赫曼・赫塞（Hermann Hesse）的書時，儘管吳旻潔才小五，作文就寫《最後的夏天》讀後感，讓國文老師驚為天人。

也因為理解父親，加入誠品後，不到15年，吳旻潔從父親助手做起，一路變成最佳接班人。

出身台南北門鄉海邊村落馬沙溝的吳清友，從小在魚塭、海風、三合院的貧瘠漁村長大。靠著自學，吳清友提升自己的人文藝術素養，打造出誠品。

而吳旻潔對於父親成長的鄉下十分陌生，她最後一次到馬沙溝，還是國中時期。但在台北陽明山長大的她，卻感受到吳家叔伯間的融洽，進入誠品服務後，「沒有一位長輩覺得：『妳年輕、白紙，能做這件事嗎？』」

父親過世後的日子〉長輩愛屋及烏 幫她走過來

吳清友過世後，吳旻潔撐起一切壓力，但她覺得很幸運，因為認識的長輩都對她愛屋及烏，不認識她的人也都對她友善，支持她一路走過來。

2017年父親突然倒下前，她從小親密的哥哥吳威廷，於2009年一個深夜，突然因急性心肌炎而意外過世。如今她跟媽媽兩個人一起生活，媽媽常催她趕快結婚，她則鼓勵一輩子在家當賢妻良母的媽媽，趁體力還很好時，「多到外面去瘋。」

吳旻潔不只是會感恩的人，也是一個正面思考的人。採訪中多次問她，「壓力大嗎？」她反問，「為什麼社會老是認為經營企業的人壓力很大，我看生活中的所有人，壓力都滿大的啊！」例如她知道一位醫師，每天早上7點去醫院，晚上11點多下班，堅持一定要巡完所有病人才回家，有時候還沒有吃飯，這樣堅持20年。「我想說天啊！這才叫壓力吧。」

她也認識東南亞來的幫傭，「每三年五年才能回家，只能透過社群軟體看小孩長大，這種事是不是一種壓力？」她早就體會到，人生是沒有圓滿的，她只是很開心地盡可能去做。

絕少接受媒體專訪的吳旻潔，在誠品30週年與吳清友傳記《之間》出版前夕，接受《遠見雜誌》獨家專訪，暢談她生命中的巨人倒下後，她在工作、生活之間的同與不同；她與父親、誠品、母親之間。

若注視吳旻潔談話的模樣，會覺得她很美，彷彿跟著喝了一杯清澈、乾淨的水，通體舒暢；她若送上一抹淺笑，雙頰浮現酒窩，又更添慧黠。

她說話輕柔，卻條理分明，三言兩語便直指核心。《之間》作者吳錦勳形容，吳旻潔是靜水流深，「她有一雙澄澈地觀察自己和世事的眼睛。」

經營誠品，吳旻潔總說她沒有錢、不能燒錢，事實上，她很討厭「欠錢」，有著近乎精神潔癖的執著。和碩集團董事長童子賢是她極好的事業長輩，有回，吳清友償還了向他周轉的資金後，她自己忍不住流下鬆口氣的淚水。

遇到挫折，吳旻潔就是這樣輕輕嘆息，然後再篤定前行。吳旻潔的氣質、韌性，襯兼具浪漫與精明的誠品，似乎剛好。也難怪每回吳清友在外人前談到她，都笑得合不攏嘴了。

以下是吳旻潔專訪精華：

《遠見雜誌》問（以下簡稱問）：父親過世後，妳每天都會想起他嗎？

吳旻潔答（以下簡稱答）：不會特別想，但他一直會出現，是生活的一部分，我所有的生活，在家裡、店裡、公司、行旅，全部都和他有關，所以他是everywhere。

所以我不會說我特別什麼時候懷念他。很多不認識的人對我的友善，是因為他，不熟悉的長輩對我的照護，也是因為他，是從這些東西感受到他。像這個空間，磚牆、椅子、木地板，也都是他打造的。

問：譚敦慈懷念林杰樑醫生的方式是每天早上泡兩杯咖啡，好像他還在，妳有這種儀式嗎？

答：我媽媽會，每天在他的照片前，放他喜歡吃的水果、糕點、菜，但我沒有。媽媽一直做到對年（過世滿一年），之後重要日子像是生日、結婚紀念日、過年會這麼做。

接棒後的改變〉現在有思考的急迫感

問：以前妳是爸爸的左右手。但現在妳要扛起營運，更忙嗎？壓力更大嗎？

答：都很忙，但內容不一樣。以前他在，我是執行，空閒時就是空閒。但現在空閒時，會覺得要思考。以前思考的迫切不那麼高，因為老闆一直在想，他光丟給人家做東西，就做不完了，但現在會有一種思考的急切感。

我要思考誠品下一步的發展可能，下階段的書店該長什麼樣？未來是不是還是以通路為主軸？這個品牌下一個5到10年，20年、30年，還是以一家店、一個通路的方式存在嗎？

問：所以未來誠品會長怎樣？

答：吳先生創立誠品時，他很明確知道要開一家書店、畫廊、展演藝文空間，在這種情況下，他發展出第一家誠品。

30年後，我的挑戰是，誠品的基底，客群、既有通路都存在了，我不是從零開始，但應該照著原先型態走下去嗎？還是應該改變？當時想做的事是閱讀，但當年輕人不進入書店後，你還是希望他閱讀，你用什麼方式讓他有這個習慣？

現在電商、數位、社群時代，如果用以往複合式的經營，就以為可以走很遠，應該不太可能。所以我滿緊張的，我會想，用那條路還能走幾年，讓我在過程中儲備資源，去發展第二條路。

問：《之間》一書寫到父親過世當天妳的心情。隔天妳就扛起整個集團的責任。妳那時候很害怕嗎？

答：吳先生離開當下，我的反應是：「是現在嗎？」「真的發生了嗎？」我知道會發生，但人很奇怪，會期待上天多給一些時間。但那時候沒有現在害怕。因為父親過世時，接下來的幾個案子都已很明確。現在是我可以自己畫畫的時候了。

以前是老闆告訴我們要做什麼，我會提供我的想法。現在可怕的是，接下來都會是獨立的決定，這令人害怕。

堅持誠品理念〉人文、藝術、創意融入生活

問：到目前為止，妳有沒有做哪些事是吳先生可能不會做，專屬妳自己特色的？

答：So far，我認為沒有。

問：為什麼？

答：我不認為有什麼東西沒有吳先生的影子，是Mercy和現在的團隊做的。坦白說我也不覺得以後會有耶，因為他的東西很本質，貫穿在整個品牌裡，只是表現手法不同。例如今年我們要更新POS系統、導入CRM，要推出新的會員制度，也同時進行EC平台改版，讓顧客不是只有實體書店的體驗很棒，但其他的App、EC都不怎麼樣。

但我們能說這些東西和吳先生無關嗎？他2004、2005年就導了ERP系統，就知道這間公司未來要有跨國資源串聯系統，他很早就會拿會員經濟的報導，告訴我們經營顧客的重要。

我做的也是吳先生關注的。只是隨著時間推移，例如30年前不需要用臉書、IG和客戶溝通，可是他想不想和客戶有好的溝通？他想。只是介面和載體會不一樣。

問：所以吳先生的核心理念仍會貫穿在誠品，如果用一兩句話描述，這個理念是什麼？

答：他說，誠品是人文、藝術、創意、生活，誠品要將人文藝術和創意融入生活中。這是不會變的。

另外談企業願景，誠品希望成為在華人社會，當然現在也加了日本，有獨具一格的文化創意，最重要是後面這句：並對提升人文氣質有積極貢獻。

我覺得人文氣質這件事，也是誠品不想和不會改變的。而且人文不純粹是知識性，是關注人的心靈，讓身心得到安頓或沉澱。

決策時心境轉折〉我會想 如果是他會怎麼做

問：爸爸過世以來，當妳決策時，會有若吳先生還在，不知道有多好的時刻嗎？

答：我不是想他在真好，而是會想，如果是他，會怎麼想。

問：感覺吳先生以前大小事都可以和妳討論，妳也有這樣的對象嗎？

答：我覺得吳先生是一個傳教士，也有老師的特質，會一直說，也喜歡說。但我常常說不出來心裡想的，所以我常常說話會挫折，因為說出來後，覺得扭曲了心裡所想。

吳先生是透過說話發展他的想法的人，愈說愈覺得應該如何，但我不是。這也是最近我在想的，主事者說話還蠻重要的，就是我要說得更多。我說的不夠有兩種原因，一種是以前沒意識到說的重要，一種可能是積累的不夠，能說出來的也不夠。

我未來也許會更著重在基礎建設，確保舞台、平台健康生存。大家來吧！誰有精采的東西，就來發揮，我確定資源、運作，基礎建設不會搖搖欲墜，能與時俱進。吳先生之前沒那麼重視基礎建設，他比較重視創作，但我的差別是已經很多東西在上面了，也還會有新東西，所以基礎建設不能倒、不能消失，要維繫、穩固、強健、可擴充。

問：2019對誠品來說是什麼年？對妳來說又是什麼年？

答：對我是思考的一年。誠品則是到日本發展，跨出華人社會的元年。但我覺得，老闆離開之後，一直到去年第四季，我才開始覺得我真的能思考。

在那之前也覺得要思考，會議到6點結束了，想說好，開始思考吧，後來發現根本不是這麼一回事，因為我要想的東西很難以這個方式出現，不是撥出一個時間來思考就行。

後來我就一個大的議題放腦海裡，像和老闆對話一樣，一直一直想，我慢慢發現，你讀什麼看什麼想什麼，都會串聯到那件事，你就知道那個東西好像開始運作了，有機會往第二層、第三層繼續想。

做誠品是寶貴的責任〉我不會說很喜歡 但想挑戰

問：妳現在做誠品，是一種責任感，還是興趣？

答：如果每個人一生都有他的責任要完成，我會覺得現在的責任是非常有趣、機會難得的，也是我該珍惜和把握的。我看起來是必須做這件事，對我來說也是很有挑戰性、激勵人心的，我不會說很喜歡它，但我想挑戰它，來吧！跟它較勁一場，想看看自己會如何。有這個機會，如果妳做得好，就會影響很多人。

問：《之間》提到爸爸很擔心媽媽，妳有時間陪媽媽嗎？

答：那天我媽才跟我說：「好啊，妳這麼忙的話，我就要去過自己的生活了。」我就說：「妳本來就應該過自己的生活，不用擔心，妳就去過吧！」我反而想鼓勵媽媽玩，我覺得她約束自己在賢妻良母的框架中那麼久了，就去瘋吧，做自己的事吧！

問：媽媽現在對妳的期望？

答：有個人可以好好照顧我。但我會跟她說：「妳不要再講結婚了，」她會說：「妳又知道了！」這種對話蠻常發生的。

我說，「媽妳也讀佛法，有結婚就有人照顧妳嗎？」她就會說：「妳又來這些歪理了，我不聽了。」但我覺得她希望女兒有個依靠、有人可以對話、有人可以陪伴，是做媽媽的心。

【本文摘自遠見雜誌3月號；更多文章請上遠見雜誌官網
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