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遠見／Joeman擄獲141萬粉絲 「要讓討厭我的人很沮喪」

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文／蕭歆諺

▲▼（圖／遠見雜誌提供）

原本想朝電競賽評實況發展的Joeman，不經意的開箱影片竟大受歡迎，開始認真經營YouTube頻道，意外成為以主持聞名的人氣網紅。

「歡迎收看Joeman秀，」西裝、黑框眼鏡、露前額的油頭造型和「滋潤」的身材，網紅Joeman近年以其輕鬆親切的主持風格迅速走紅，在YouTube已累積141萬訂閱戶。

本名「翁雋明」的Joeman，在當YouTuber前的人生，和他製作的節目一樣，充滿戲劇張力。

請繼續往下閱讀...

大學念交大電子系的Joeman，原本可以安穩念完書，到半導體廠公司領高薪。但因為有作家夢，讀大學時課業呈現半放棄狀態，陸續寫了四、五本小說，卻未受到出版社青睞，最後只出版了一本《紅野狼》。銷量不如預期，讓他陷入學業與夢想進退兩難的困境。

2010年，遊戲《星海爭霸》扭轉了他的人生。念大五的他，憑著興趣開始講解遊戲。當時 YouTube畫質只有「480P」，從沒有人想過可以透過遊戲實況來賺錢，他卻誤打誤撞成了電視台聘請的賽評，開始小有名氣。

但回憶當時，其實很痛苦，「全世界都在阻止我，」Joeman說，由於接觸遊戲賽評，原本想放棄交大學位，轉考傳播系，但被親友力阻，只好硬著頭皮念完交大電子。

好不容易畢業了，他成為遊戲賽評與微星科技業務員的斜槓青年，遇到了賞識他的老闆，薪水不錯，前景一片光明。

電競直播路受挫 轉進開箱意外暴紅

但他這時觀察到，在他之後做電競實況主的人，竟然做得有聲有色。看到原先名氣不若他的「後輩」一個個冒出頭，心裡很不是滋味。

2016年他再度做出令親友崩潰的選擇：辭掉安穩的工作，專職做遊戲實況。

現實，卻比他想像得還要殘忍。Joeman回憶，有次開遊戲直播只有20個人看，其中一個還是他的前老闆，在留言區問了句：「你要不要回來？」在遊戲實況圈，他自評連二線都稱不上。

人生載浮載沉之際，機會卻悄然降臨。「有一次買不鏽鋼冰塊，很隨性的開箱，」喜歡買3C產品的他，一支隨便拍的介紹開箱影片，竟意外走紅，點閱突破數十萬。他發現在twitch兩年的流量，不如YouTube兩週，讓他決定放棄遊戲實況，改做其他類型影片。這個決定，成為他日後走紅的關鍵。

將重心轉到YouTube後，事業開始有了起色，在2018年7月底達到百萬訂閱。影片以訪談、開箱和旅遊為主。　

分析Joeman的粉絲中，30歲以下「我世代」，約占八成五。關鍵是什麼？

最基本的守則是要定期更新，以他的頻道為例，嚴格遵守一週更新兩次，一個月更新八次。且為了配合觀眾習慣，再麻煩也要全上字幕。

培養霸凌抵抗力 讓酸民知難而退

此外，下標、封面、音效、節奏與構圖等，處處都是學問。最後一項絕竅，是要懂得「大眾化」。先把訂閱數衝高，多數影片迎合觀眾口味，拍真正能傳達自己理念的影片才有人看。

「我們媚的俗，是演算法算出來的俗，」他分析，想討喜，也不是件易事，得要不斷嘗試演算法機制，了解什麼樣的影片更容易被推播。

但太過「媚俗」，也會引來網友指指點點，認為影片沒營養，像是拍廢片。對無理攻擊產生免疫力，也是網紅的必修課。面對有憑有據的攻擊，他會虛心接受與改進，但面對酸民的無理霸凌，他就不理會，也不會放在心上，讓酸民覺得「你很難霸凌」，久了，酸民自然就離開了。

「我的興趣，是讓那些討厭我的人很沮喪，」Joeman有個十分熱血且樂觀的目標，要努力增加自己的曝光，讓喜歡他的人很開心，討厭他的人很難過。

「我是一副大眾臉，很多胖子都跟我長得很像，我可以鼓舞長得像我的胖子，」夢想成為全方位主持人的Joeman，希望有朝一日，能成為國內首屈一指的男主持人。

無論這個夢想會不會實現，Joeman的勵志故事無疑已鼓舞許多人。

【Joeman小檔案】

出生：1988年

學歷：交通大學電子系、台南一中

經歷：微星科技筆電部門產品經理、電競賽評、小說家

YouTube訂閱人數：141萬

頻道內容：訪談、開箱、旅遊等

知名節目：《Joeman Show》《Joe是要對決》等

>>【數位專題】我世代

【本文摘自遠見雜誌3月號；更多文章請上遠見雜誌官網
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