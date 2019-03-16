影／長榮優化船隊發威　張正鏞：貨櫃海運明年是拐點

記者林淑慧／台北報導

美中貿易戰持續延燒，加上2020年低硫油規定上路，長榮海運董事長張正鏞表示，明年海運市場供需將更加平衡，而長榮早有新船隊購置規劃，預估2020年將是貨櫃航運供給面的拐點。

▲長榮海運董事長張正鏞表示，貿易戰及新環保法規等因素，都將增加航商營運成本。（圖／記者林淑慧攝）

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為提高空污防治，國際海事組織提出新的環保法規，規定自2020年起，全球船舶船用油硫含量不得超過0.5% m/m，這項規定對航運營運商影響甚鉅。新制上路後，航運業界估計全球海運燃料成本將上漲25%，約增加240億美元支出，全球海運運價會否因此大漲，格外引發外界關注。

張正鏞指出，2020年低硫油規定上路後，全球船東將加速老舊船舶拆船作業，市場供需可望更加平衡。

另外，船東為因應新環保法規，可改換用低硫燃料油，但低硫油價格將比高硫油每噸高出約200美元的油料費用，目前高硫油每公噸400美元，增加200美元等於提高五成的燃油成本，對船公司營運是一大支出。

「2020年將是貨櫃航運供給面的轉折點，」張正鏞說，長榮海運為維持長期競爭力，已在規劃舊船加裝除硫器，所增加的設備支出，在全球經濟景氣復甦帶動貨量成長下，可望一年半就能回本。

另外，長榮海運早有新船隊購置規劃，新訂造20艘11000TEU型船，將加裝除硫器設備，不僅能符合環保法規新制，油耗也將比現役的T型船大幅節省六成以上，中長期有助提升長榮海運的競爭力。