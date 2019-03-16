中華電信搶進竹科　徵資通訊菁英人才

▲中華電信總經理謝繼茂赴清華大學校園徵才致詞。（圖／中華電提供）

記者邱倢芯／綜合報導

中華電信繼上週連續於台大(3/9)、交大(3/10)及成大(3/10)校園發起的搶人大作戰，各場次提供上千人次的職缺諮詢並蒐集到1,000餘封的履歷登錄，更首度派出公司高階主管安排當天面談，三場校園徵才共安排了近200場次面談。

中華電信團隊今（16）日再次移師新竹，由該公司總經理謝繼茂親自領軍，參加該公司此波校園徵才最終站—「2019清大CAREER」校園徵才就業博覽會，並受邀參加揭幕剪綵。謝總經理於現場致詞時表示，公司因應5G及物聯網發展趨勢，宣示開展為期三年的公司大規模策略轉型計畫：「躍升2021、RISE ON、TOGETHER」，除了持續強化該公司的研發技術及拓展新業務，也視本次校園徵才為公司儲備人才的重要管道。

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中華電信認為，由於新竹地區為台灣科技研發與製造的重鎮，清華大學更是國內科技人才培育的重點大學。因此，中華電信今年將該校列為校園徵才活動的最後一站，謝繼茂呼籲對電信科技有興趣的青年學子，把握該公司最後一場於清華大學舉辦的校園徵才機會，投遞履歷及爭取與主管現場面談，積極爭取成為ICT領域的菁英。