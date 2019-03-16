新防癌險統一理賠定義上路　產壽險保單理賠金比一比

▲2019年1月1日起施行的新防癌險的保障定義範圍 。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

癌症已連續36年為國人10大死因之首，防癌險投保率也持續提高，而今年元旦起各產壽險公司全面統一癌症定義標準化，產壽險公司新防癌險保單商品各有特色，分1年期或20年期，額外包含意外醫療金，或是一次給付型並著重理賠標靶治療等，都是希望協助罹患癌症保戶面對一年動輒百萬花費，能夠藉此保單轉移負擔。

1年期百萬防癌專案－美商安達產物保險

該款為東森保代通路所銷售。主要保障內容為初次罹患癌症健康保險100萬元、癌症身故健康保險200萬元、癌症外科手術健康保險10萬元、日額型住院醫療健康保險2,000元等。癌症外科手術保險金給付部分，每一保險年度最高可給付達10 次。

還包括因意外與疾病所需的醫療理賠部分，有一般住院日額保險金（最高365天）、加護病房住院日額保險金（最高30天）、居家療養日額保險金（以實際住院日數為依據，最高365天）、急診保險金－意外或疾病急診留院觀察6小時以上（實支實付型）、門診手術保險金等。

20年期一次給付型：三商美邦人壽

初期癌症或輕度癌症時，保險公司依基本保額10%先行付一筆癌症保險金。若不幸罹患重度癌症時，則給付基本保額20%~130%不等的癌症保險金。第3保單年度起，針對7項特定癌症，給付「初次罹患重度癌症保險金」外，額外再加碼給付基本保額40%~60%的「初次罹患特定癌症保險金」。

癌症標靶治療保險金部分，診斷確定初次罹患保單條款所約定的癌症，並且開始實際接受標靶治療時，再給付一筆「癌症標靶治療保險金」。除了防癌保障外，此商品還兼具保本設計，契約有效期間內被保險人若不幸身故或保險年齡達75歲仍生存，則至少可領回保險費總和1.06倍的滿期保險金，讓保費有去也有回。

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