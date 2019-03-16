第一次報稅就上手　首報族掌握5招省時又省荷包

▲首報族應該掌握5大招，讓自己5月報稅輕易上手又可以省荷包（圖／記者謝婷婷攝）

記者吳靜君／台北報導

5月報稅季節進入倒數之中，你是否也是第一次報稅的首報族呢？是否因為去年政府稅制優化，而是否感到困惑？首報族又應該注意哪些事項？只要掌握以下5點，報稅就可以輕鬆上手，又可以省時省力。

一，先想好實際收入有多少 單身低於40.8萬元免繳稅

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而首報族大多是單身者居多，因此首先要考量的就是自己是否達到報稅門檻，要不要報稅、繳稅。而財政部去年推出的稅制優化制度中，調高四大扣除額的金額，為標準扣除額、薪資特別扣除額、身心障礙特別扣除額以及學齡前幼兒特別扣除額，等，且今年適用，分別為12萬元、20萬元、20萬元以及12萬元。

首報族大多是單身者居多，所以要考慮者為標準扣除額12萬元＋個人的免稅額8.8萬元＋薪資標準扣除額20萬元，年收入40.8萬元以下，恭喜你就可以不用繳稅了；如果微小夫妻的話，年收入年收入81.6萬元。

▲報稅有稅額試算、臨櫃申報、二維條碼以及網路申報等4種方式，民眾可以透過多元管道報稅，不用排隊跟著人潮擠。（圖／記者謝婷婷攝、示意圖）

二，試算列舉扣除或者是標準扣除哪個較為有利

現在報稅軟體或者是網路申報，都可以先下載個人有憑據的收入，已經可以節省民眾很多時間，而民眾如果要報稅，可以透過網路來計算哪一個較為有利。

根據所得稅法規範，包含捐贈、保險費、醫藥生育費、災害損失、購屋借款利息、房屋租金支出，可以列舉扣除也多設有列舉上限，所以納稅義務者要精算列舉扣除可以扣除的額度是否超過12萬元（標準扣除），若沒有超過就以標準扣除較為有利，如果超過則再選擇列舉扣除並檢附單據。

三，注意自己的課稅級距、稅率和應繳的金額

所得稅的計算方式是採取累進稅率，所得淨額54萬元，稅率為5%；54萬元到121萬元級距為121萬元採12%；121萬元到242萬元則採20%；242萬元到453萬元則是採30%；超過453萬元就是最高稅率40％。

專家表示，首報族多適用的稅率為5%或頂多是12%，由於綜所稅是累進稅率算，等於是所得淨額乘上稅率扣除累進差額，就是要繳的稅，例如如果所淨額是60萬元，即為60萬×12%-累進差額3.78萬元，即為3.42萬元。所以計算後所得淨額在級距邊緣者則可以再仔細檢視。

▲課稅級距與計算方式。（圖／翻攝台北國稅局官網）

四，稅額試算、網路申報為大宗 省時省力

綜所稅申報有稅額試算、臨櫃申報、二維條碼以及網路申報4種方式。其中稅額試算、網路申報佔比超過九成。首報族如果有申請財政部的稅額試算，稅捐稽徵機關就可以幫首報族計算相當清楚，只要收到收到通知確認無誤之後，就可以自行繳納完成。但若來不及，也可選擇網路申報，民眾在報稅前可以先申請好憑證，例如自然人憑明證、金融憑證、健保卡以及註冊的密碼、戶號、身分證或查詢碼等作為身分驗證的工具，然後透過可用Android或iOS作業系統的行動裝置或是個人用戶PC裝置下載或以網頁方式開啟財政部報稅入口網站進行申報作業。

流程就是先下載申報程式，透過多元身分驗證登錄，依據實際實際狀況填寫各種項目，系統可以自動幫忙計算，計算完成之後選擇繳稅的方式，以及將申報資料上傳至稅務機關及申報完成。

五，E化的繳稅方式 繳稅很輕鬆

高雄市國稅局表示，以往民眾習慣以信用卡、晶片金融卡、自動櫃員機（ATM）轉帳、活期儲蓄存款帳戶或委託取款轉帳、支票等繳稅等e化的支付方式。國稅局表示，但是今年開始繳稅工具又更為多元，可以結合手機的行動支付結合e化的繳稅管道，讓繳稅更為便利。或者運用八大公股行庫包含台銀、土銀、合庫、第一銀、華南銀、彰銀、兆豐銀及台企銀等的行動銀行APP輸入完相關個人資料後，即時完納稅款。