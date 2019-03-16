HUAWEI台北大直ATT體驗店開幕了！祭出5大好禮　搶攻女性、親子客群



▲華為HUAWEI進駐大直ATT 4 Recharge 商圈，今（16）日體驗店盛大開幕。（圖／訊崴技術提供）

科技中心／台北報導

全球通訊領導品牌HUAWEI致力於智慧終端的開拓與創新、引領業界科技潮流，更持續力行在地化品牌經營，展現深耕台灣市場的企圖心。最新據點台北大直 ATT 體驗店於今（16）日盛大開幕，首度進軍以時尚媽咪為主的內湖區，結合ATT 4 Recharge 時尚、女性、親子特色，期望拓展更多新客群。

今日開幕慶華為也推出5大好禮回饋，包括：1、開幕排隊禮「$1,288 開幕慶限定福袋」：內以華為平板產品為主，適合愛追劇的時尚媽咪；2、萬元消費滿額禮：滿額贈「文華餅房下午茶抵用券」，讓閨密姊妹淘一起享受悠閒時光；3、花粉消費禮：「華為夾娃娃機」用最熱門的趣味造型娃娃機抓住女性與親子消費者的心；4、華為時尚講堂：時尚x攝影互動講堂，特別邀請時尚親子網紅Chiao到場與美麗時尚媽咪們分享華為手機拍照技巧；5、拍照上傳抽HUAWEI Mate20 Pro手機。另外，今天參與排隊的民眾若為指定區域居民或親子客，還有機會獲得限定加碼時尚好禮。

▼華為HUAWEI搶攻親子市場。（圖／訊崴技術提供）



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▼華為HUAWEI持續力行在地化品牌經營。（圖／訊崴技術提供）

根據市調機構最新統計，今年1月華為以5.7%的銷售額市佔率，首度進入台灣前三大智慧手機品牌。華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示：「很高興看到華為品牌受到越來越多消費者的肯定及喜愛，今年華為也特別進駐台北大直 ATT 商圈，希望可以服務更多時尚媽媽及親子客群。」

華為表示，目前全台灣除了12家華為品牌體驗店外，還有2家品牌客戶服務中心，接下來將持續拓展品牌體驗店與客戶服務中心，讓全台灣的消費者可以親手體驗華為全系列產品的精彩魅力與更多元、貼心的極致服務，展現在地化品牌經營的策略與決心。



▲華為台北大直ATT體驗店今日開幕邀請藝人與時尚部落客助陣。（圖／訊崴技術提供）

此外，為回饋廣大的女性，華為推出時尚攝影講堂，由時尚親子網紅Chiao分享華為攝影小技巧，讓你隨手拍出時尚美照；CLOUDSET雲端衣櫥專業造型師講授「春夏時裝造型講堂」，分享時下最流行的IG網紅穿搭及時裝混搭技巧。也為前來的親子客創造美好回憶，華為旗艦機用戶也能參加手機殼壓花DIY課程體驗。