福特為撙節成本裁員5千人　CEO薪酬卻高到嚇死人有5.5億



▲福特汽車（Ford）宣布德國廠要裁員五千人，下一個是英國。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

根據《CNBC》報導，美國汽車大廠福特汽車（Ford）昨（15）日宣布，為縮減在歐洲的成本，將在德國車廠裁員5000人，英國也計畫更多的裁員，已向兩地員工提出自願離職方案。此消息一出，許多員工挫咧等，但根據官方申報文件，反觀其CEO年薪酬卻是高達1770萬美元（約新台幣5.5億），讓網友不禁感嘆：「兩個世界」！

報導指出，福特將為德國及英國的員工，提出自願離職服務，加速其改善當地業績的計畫，但在英國的裁員計畫會影響多少職缺，目前尚未確定。

而福特正在籌備一項全球業務整頓計劃，預計涉及數以千計人員裁汰、關閉工廠或停止虧損的汽車產線。在德國、英國兩地這波裁員為計劃的一部分；同時，福特表示將透過「改善或退出獲利不佳的車系」來精簡產品陣容。



由於福特歐洲事業長年陷於虧損，在老對手通用汽車（GM）藉由出售旗下2個歐洲品牌而獲利後，福特整頓當地事業的壓力就持續升高。福特執行長哈奇特（Jim Hackett）在2017年5月上任，在日漸升高的財務壓力下，開始謀劃大舉整頓旗下事業。

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但根據同日提交的官方申報文件，哈奇特2018年的薪酬總額（含薪資、獎金和股票獎勵）為1710萬美元（約5.28億元台幣），若計入退休金等福利，則達到1770萬美元（約5.47億元台幣），是福特其他員工薪酬中位數的276倍。這也讓網友不禁感嘆「真的是兩個世界」、「沒有公司的老闆會意願先砍自己薪水撙節，當然是先砍員工」。

統計今年來福特股價已漲逾10%，扭轉2018年大跌38%頹勢，儘管仍比5年前股價水準低了40%以上。