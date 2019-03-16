不讓三星、華為專美於前！外媒曝光 Google 像「摺棉被」一樣的摺疊螢幕設計圖



▲外媒曝光Google摺疊螢幕新專利設計圖。（圖／翻攝自Patently Mobile）

科技中心／綜合報導

今年最夯的話題莫過於「摺疊式智慧手機」了！除了三星已發表的首款摺疊式手機 Galaxy Fold 、螢幕面板可像打開書本般的向內凹折方式外，華為也採用「外翻式」摺法的Mate X 摺疊手機。而不讓三星、華為專美於前，科技業龍頭Google也來參一咖，研發出猶如「摺棉被式」的摺疊螢幕專利。

根據外媒Patently Mobile報導，Google近期提交一份與「摺疊式」螢幕顯示技術有關的專利，且報導指出，該專利文件的設計圖曝光了Google新研發的摺疊技術方式，不同於三星跟華為，該設計具備「可連續對折彎曲兩次的Z字型（或稱棉被式對摺）摺法」，引起市場關注。

值得注意的是，在該專利文件上，Google並沒有提到該專利設計是應用於智慧型手機的相關描述，而是把該摺疊顯示技術可運用於「computing device」（暫譯為計算機設備裝置）作為稱呼。外媒推估，認為該技術的應用面向，除了應用於智慧型手機之外，也很可能泛指平板電腦或筆電等裝置。

請繼續往下閱讀...

▼外媒曝光Google摺疊螢幕新專利設計圖，很有可能用於平板電腦或筆電等裝置。（圖／翻攝自Patently Mobile）



而綜合多家外媒報導，Google主要目的很可能是出自於軟體系統研發設計的考量，例如最新釋出的新一代Android Q作業系統，就加入了最流行的摺疊式手機的支援應用。

而是否真的會以Google自有手機品牌 Pixel 推出摺疊式手機？或是可能會用於Google未來將推出的行動裝置？目前為止，都還沒有任何相關細節與消息流出。

而市場也有另一看法認為Google這項摺疊顯示技術的新專利申請註冊，是為了商業戰略考量，畢竟各手機品牌大廠都積極地研發自家摺疊新機；此外，該專利也很有可能是採取授權與相關合作夥伴使用。

上述相關傳聞目前皆未獲Google官方證實；不過，隨著該專利文件設計圖的曝光，也讓外界對於這款擁有獨特Z字型摺疊技術的裝置，增添更多想像空間，也顯示出Google在摺疊螢幕技術的設計研發能力。

▼美國Google 總部。（圖／記者洪聖壹攝）