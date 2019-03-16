供應鏈外流iPhone 11新款設計　高容量版本有矩形三鏡頭



▲供應商外流iPhone 11最新設計為三鏡頭。（圖／翻攝自外媒9to5mac）

科技中心／綜合報導

三款新iPhone 11將預計在9月發表，而最新設計外流曝光！根據日本供應鏈 Blog Macotakara 的報導，將配有3鏡頭設計，而三鏡頭的擺放方式將會用華為 Mate 20 Pro 正方形擺放法。報導指出，今年iPhone 11除了延續2018年三款iPhone有5.8吋、6.5吋的OLED版本，與6.1吋的LCD版本，三支繼任的iPhone 11在5.8吋與6.5吋OLED版上，都會搭載矩形三鏡頭設計，但只限於開放在高儲存容量版本上，例如512GB版本。

▼據消息透露，三鏡頭只會搭載於高儲存容量版本上。（圖／翻攝自外媒9to5mac）



雖然三鏡設計將會在iPhone XS 及iPhone XS Max後繼機出現，但只限於高容量版本，低容量的入間版不會配有三鏡，也就是說像是64GB版本只會配雙鏡。雖然暫時消息沒有談到鏡頭會否突出設計，但消息一出已經引起市場猜測，正方形的鏡頭組件有機會是突出來。而iPhone XR則有可能在2019年新版中加入雙鏡設計。



其實，這不是iPhone第一次把較高規的配置放在高儲存容量版本中，例如iPhone 7的亮黑色（Jet Black）也只開放於128GB和256GB高容量規格上，以及2018年iPad Pro在1TB版本上搭載6GB的RAM。

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▼消息也指出，三鏡頭的擺放方式將會用華為 Mate 20 Pro 正方形擺放法。（圖／翻攝自外媒9to5mac）