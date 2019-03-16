　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

供應鏈外流iPhone 11新款設計　高容量版本有矩形三鏡頭

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼供應商外流iPhone 11最新設計為三鏡頭。（圖／翻攝自外媒9to5mac）
▲供應商外流iPhone 11最新設計為三鏡頭。（圖／翻攝自外媒9to5mac）

科技中心／綜合報導

三款新iPhone 11將預計在9月發表，而最新設計外流曝光！根據日本供應鏈 Blog Macotakara 的報導，將配有3鏡頭設計，而三鏡頭的擺放方式將會用華為 Mate 20 Pro 正方形擺放法。報導指出，今年iPhone 11除了延續2018年三款iPhone有5.8吋、6.5吋的OLED版本，與6.1吋的LCD版本，三支繼任的iPhone 11在5.8吋與6.5吋OLED版上，都會搭載矩形三鏡頭設計，但只限於開放在高儲存容量版本上，例如512GB版本。

▼據消息透露，三鏡頭只會搭載於高儲存容量版本上。（圖／翻攝自外媒9to5mac）
▲▼供應商外流iPhone 11最新設計為三鏡頭。（圖／翻攝自外媒9to5mac）

雖然三鏡設計將會在iPhone XS 及iPhone XS Max後繼機出現，但只限於高容量版本，低容量的入間版不會配有三鏡，也就是說像是64GB版本只會配雙鏡。雖然暫時消息沒有談到鏡頭會否突出設計，但消息一出已經引起市場猜測，正方形的鏡頭組件有機會是突出來。而iPhone XR則有可能在2019年新版中加入雙鏡設計。

其實，這不是iPhone第一次把較高規的配置放在高儲存容量版本中，例如iPhone 7的亮黑色（Jet Black）也只開放於128GB和256GB高容量規格上，以及2018年iPad Pro在1TB版本上搭載6GB的RAM。

請繼續往下閱讀...

▼消息也指出，三鏡頭的擺放方式將會用華為 Mate 20 Pro 正方形擺放法。（圖／翻攝自外媒9to5mac）▲▼供應商外流iPhone 11最新設計為三鏡頭。（圖／翻攝自外媒9to5mac）

ET快訊
大樹藥局總經理北宜撞爛小牛！殘值剩不到600萬直接報廢
中華放大絕！超限量吃到飽「400元有找」可搭iPhone
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票
5秒逃命片曝光！預拌車「飛彈引爆」撞烤鴨店20人瞬間消失

關鍵字：iPhone 11,蘋果手機,iPhone

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

5G、高殖利率題材點火！台股爆量收盤大漲90.59點離10,500大關僅差一步

美聯準會下周利率決策登場　市場聚焦升息議題

回不去了！人民幣存款餘額直直落　創近5年新低、單月最大減幅

你也可以！小資擺脫0存款、每年坐領50萬　全靠紀律做4件事

台股爆量創3個月以來最高　蓄勢向上挑戰年線　

HUAWEI台北大直ATT體驗店開幕了！祭出5大好禮　搶攻女性、親子客群

福特為撙節成本裁員5千人　CEO薪酬卻高到嚇死人有5.5億

不讓三星、華為專美於前！外媒曝光 Google 像「摺棉被」一樣的摺疊螢幕設計圖

供應鏈外流iPhone 11新款設計　高容量版本有矩形三鏡頭

你也可以！小資擺脫0存款、每年坐領50萬　全靠紀律做4件事

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

HUAWEI台北大直ATT體驗店開幕了！祭出5大好禮　搶攻女性、親子客群

福特為撙節成本裁員5千人　CEO薪酬卻高到嚇死人有5.5億

不讓三星、華為專美於前！外媒曝光 Google 像「摺棉被」一樣的摺疊螢幕設計圖

供應鏈外流iPhone 11新款設計　高容量版本有矩形三鏡頭

你也可以！小資擺脫0存款、每年坐領50萬　全靠紀律做4件事

到4大超商買東西回饋最高5%　6張神卡現金回饋大比拚！

台股爆量創3個月以來最高　蓄勢向上挑戰年線　

留美碩士「愛化妝」砸逾30萬當新秘　一邊圓夢還能經營第2事業

「被韓國瑜感動落淚」海霸王80億造漁產物流…10天再砸54億投資高雄

影／學霸李培瑛會玩又會念書　出國四年拿2碩士1博士

失業男中85億樂透　前妻不屑：錢再多也不會和他復合！

追劇正精彩！機車貓被忽視氣瘋　「直接按關機」爸傻眼

HUAWEI台北大直ATT體驗店開幕了！祭出5大好禮　搶攻女性、親子客群

HBL／能仁險勝光復　開季16連勝第7度爭冠

車直接停交流道！赤膊男和妙齡女「國道路肩」不斷拉扯　網：演哪齣？　

黏到一隻超大老鼠！貪吃英鬥「短手揮揮」：快來救我啦...

勝利「見面會變直銷賣假藥」！　被制止2次講不聽…GD心寒臭臉影片曝光

76歲視障阿公賣彩券求生　28歲金髮男竟偷5000落網「跪地求原諒」

又是八卦山139線「最陰彎道」！10分鐘2騎士摔車　阿飄魔咒再現

中職／強調下半身訓練　林志洋爭取開季一軍

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

財經熱門新聞

被韓國瑜感動　海霸王再投資高雄..

李培瑛棄高薪回台　為了自主研發

彰銀徵才400人　起薪上看5...

你也可以！小資擺脫0存款、每年..

符合2條件！國民年金保費欠費可..

留美碩士「愛化妝」砸逾30萬當..

必看！投票日上班薪資算法懶人包

領到了嗎？2018年各行各業薪..

NCC主委：處理假新聞要依法　..

到4大超商買東西回饋最高5%　..

學霸李培瑛會玩又會念書　

不是竹科　全台科學園區這裡薪資..

回不去了！人民幣存款餘額直直落..

台灣人為何不愛用HTC？他妙回..

更多熱門

相關新聞

AppleCare+近期在台上市？

iPhone的保固方案AppleCare+，先前因被保險局認定為行動裝置保險的一種，因此Apple被保險局要求必須要與產險公司合作，否則不得販售相關服務，也因此AppleCare+延宕至今尚未能登台；不過，近期有眼尖的批踢踢網友發現，AppleCare+服務專案近期似乎將於台灣推出。

蘋果新iPhone廣告　幽默呈現隱私重要性

新iPhone亮點一次看　沒驚喜只多一顆鏡頭

iPhone是能多厲害？蘋果公布20項主打功能

iPhone最新4個小撇步！一招選擇超完美照片

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

紅牌重機腿上狂搖　男眼神絕望直視前方網笑翻

吃蕉10天鏟3公斤！她推2時間效果好

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面