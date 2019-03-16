台股爆量創3個月以來最高　蓄勢向上挑戰年線　



▲台股昨日表現相當強勁，蓄勢向上挑戰年線。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

在亞股走強帶動下，昨（15）日台股同步攀揚，激勵大盤開高走高，終場大漲90.59點，以10439.24點作收，成功站回10,400點大關，並創下今年高點，向上蓄勢挑戰年線，而成交量也爆增逾1,500億元以上，不僅突破月均量，也今年以來的最大量。

安聯科技基金經理人廖哲宏表示，近期公布經濟數據與企業獲利表現皆屬平淡，在市場抱持上半年為循環谷底，下半年可望回升的預期下，配合中美貿易談判順利，現階段股價走勢已然重回多頭排列。

廖哲宏表示，短線上漲多難免波動，盤勢轉為類股輪動格局，個股行情表現將再回歸基本面差異。就投資策略而言，年初至今，產業與題材亮點已更形明確，相關個股也多有表現，而就跌深股而言，庫存回補動能與市場預期高低推升了電子零組件的股價。

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展望後市，廖哲宏表示，電子股方面，預期庫存調整腳步將延至第二季，然而也有許多應用仍看到不錯的成長動能，像是無線耳機、伺服器，以及車用電子。另一方面，在5G手機到來前，廠商仍積極推出各種新功能，其中多鏡頭的趨勢不變，搭配周邊配件，將是2019年手機產業的主要亮點。

而安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，蘋概股供應鏈因受惠於基本需求支撐，仍具投資吸引力；另外，受惠於中美貿易紛爭所帶來大陸尋求美國以外的供應鏈廠商，部分台廠、如IC設計等的投資契機也值得留意。

在傳產股部分，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，對於電動自行車、電動車相關族群的表現仍有所期待，紡織族群長多趨勢亦未改變。例如紡織成衣製鞋代工受惠中美紛爭，以及國際品牌大廠在明年的奧運賽事前積極拉貨、讓運動配件相關產業受惠。