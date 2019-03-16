「被韓國瑜感動落淚」海霸王80億造漁產物流…10天再砸54億投資高雄

財經中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任以來不停拚經濟，這股拚勁甚至讓企業主感動，海霸王集團2次到高雄市政府見面，將在前鎮漁港斥資80億元打造「漁產物流中心」，14日再以54.4億元標下高雄法院法拍85大樓與君鴻五星級酒店。海霸王集團總裁莊榮德表示，聽到韓國瑜說「會死命把高雄經濟提升」，為高雄打拚的承諾讓他「感動到流淚」，於是身為高雄子弟的他10天後就決定此案，「我不出力的話，這樣說不過去吧。」

海霸王集團出手瞄準高雄著名地標「85大樓」，高雄85大樓中，34至85樓的君鴻飯店進入第三次法拍，建物面積3萬多坪，持分土地面積1200.93坪，最終以54.4026億元拍到手。若加上80億元「漁產物流中心」，海霸王集團前後加總在高雄投資超過130億元。

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▲高雄85大樓。（圖／記者陳韋帆攝，資料照）

海霸王集團創辦人莊榮德出身高雄，年輕時曾擺過地攤，後續與人合夥開餐廳，之後成立海霸王集團。從餐飲本業發展至今，海霸王集團已成為橫跨餐飲、住宿、食品物流等產業的大集團，旗下光是旅館連鎖品牌就有3個，集團二代更標下了流標多次的85大樓，受韓國瑜市府感召，預備回到故鄉大舉投資。

韓國瑜對此表示，海霸王老闆出身高雄，在異鄉發展相當好，對方曾表明，因能看見市府不停的拚經濟，內心感動下決定返回高雄，計畫在前鎮區投資一處80億元漁獲物流中心，集團二代也標下85大樓，作為將來返鄉後發展的基地。他進一步強調，「市府會做企業家的好朋友，提供一切必要的資源。」

▲高雄市長韓國瑜表示，海霸王集團將至高雄投資80億漁產物流中心。（圖／記者洪正達攝）