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影／學霸李培瑛會玩又會念書　出國四年拿2碩士1博士

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記者周康玉／專訪

南亞科總經理李培瑛雖然頂著美國博士學歷，但從小就生長在台灣，服完兵役才出國念書，從此展開他長達20多年的旅美生涯。但李培瑛在念書時期非常把握時間，四年時間拿到2個碩士、一個博士學位，堪稱學霸。

儘管如此，李培瑛並沒有死讀書，他笑說「該玩的都玩到了」。李培瑛認為，年輕人成長，除了學業上，也要注意到人際關係，會走出去和當地人互動，了解他們文化。以他自身為例，他會利用假日去打球，網球、排球都打，還參加排球隊和籃球隊，是個名副其實的「運動咖」。

今年對南亞科來說，是著重研發的一年，因此在校園徵才要招募上百位研發人才。然而面對年輕人普遍起薪較低的低薪環境，李培瑛認為，一開始最重要是好好地培養自己的專業，不是追求一開始要多高的待遇，或工作時間要比別人短，他勉勵年輕人，先以發展自己的專業為第一個目標，專注地去做。

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李培瑛也分享他如何設定求學目標。他在當兵期間，設定自己要出國念書，但因為當時在外島當兵，很難兼顧考試，因此他也耐心等到當完兵後，先到學校當助教，期間把托福、GRE和學校申請好，同時也分配時間在工作上，「專注」是他的心法。

一方面勉勵年輕人，同時李培瑛也努力將南亞科打造成幸福企業，包括提供完整的新人訓練，更多樣化的分紅等福利制度，就是希望逆轉半導體人才外流的現象，也讓南亞科在去年獲得勞動部「人才發展品質系統」金牌獎，也被台灣證券交易所列為「台灣高薪100指數」及「上市公司平均薪資費用排序」前50名。

南亞科日前董事會通過去年員工酬勞，將配發員工17.4億元，按目前員工總數3100人計算，平均每人分紅56.1萬元。

南亞總經理李培瑛。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼南亞總經理李培瑛專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼南亞科總經理李培瑛小檔案。（表／記者周康玉整理）

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關鍵字：南亞科,DRAM,台塑集團,李培瑛,記憶體

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