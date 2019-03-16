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影／南亞科李培瑛棄高薪回台　因商務艙一堆人「講台語」

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記者周康玉／專訪

南亞科技（2408）總經理李培瑛在DRAM界是資歷30多年的研發大將，頂著國外大學化工博士的顯赫學歷，24年前加入南亞科。人生只待過兩家公司，一個是在美國IBM擔任研發資深主管、另一個是南亞科當總經理，期間還曾兼任過華亞科董事長，但後兩者都隸屬台塑集團。

李培瑛30歲那年，就加入IBM半導體研發團隊，一待就是12年，期間還獲得不少研發技術獎項（corporate recognition award），李培瑛說，IBM是個相當注重研發創新的環境，他在那學到非常多，常常獲得少數人才有的獎項，可以說是如魚得水。

然而在他41歲那年，他卻選擇放棄相當重用他的公司IBM，回台工作，不僅薪水還變少了，一家四口還得跟著他從美國大陣仗回台，他笑說，「當時女兒還小，是用籃子提回來的」。

請繼續往下閱讀...

李培瑛坦言，要放棄在IBM的工作是個艱難的決定，但因為一次的商務旅行，觸動了他回台的念頭。

▼南亞總經理李培瑛。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼南亞總經理李培瑛專訪。（圖／記者黃克翔攝）

遇見台灣人遠渡重洋買技術

70年代的台灣，是重工業的台灣，而80年代後，是資訊、電子、電機、半導體等高附加價值產業大爆發的環境。李培瑛說，那個年代，在美國那個環境，雖然很注重創新研發，但因為人力的成本，漸漸把生產製造往外移。

再看到台灣，生產製造不是問題，但是又缺少研發，同時看到全世界的生產製造逐步往亞洲移，李培瑛說，從半導體產業來看，研發和生產製造必須要相輔相成，產業才能有正向的循環。

李培瑛回憶道，有一次從台灣回到美國的路上，他在飛機上遇到了一群講台灣話的，要飛到他住的地方，就好奇問他們，結果是台灣的工程師，要到那個地點，去轉移技術到台灣來。

當時這群工程師是要去西門子轉移技術，李培瑛心裡感到震撼，心裡忽然有個念頭閃過，他（指IBM）跟西門子東芝等國際級大廠合作，這些大廠又把技術賣給台灣人，他乾脆回去台灣的企業工作，讓台灣有自己的技術，不是更好？

衝著這股希望台廠也能擁有自主技術的理想，他選擇回台灣。

到了南亞科的人生更精彩，1996年先接任產品開發處長，2005年晉升資深副總負責研發，2012年接任發言人並接管全球行銷業務，2015年在前總座高啟全跳槽到中國大陸中國紫光集團後的一個月後，接下總座。

▲▼南亞總經理李培瑛專訪。（圖／記者黃克翔攝）

DRAM之路艱辛　技術自主不易

過去10多年來，台灣DRAM產業規模雖大，但苦無自主技術，需支付大量權利金去國外技術母廠取得技術轉移。李培瑛一上任，就先在南亞科成立共同研發小組，藉由跟國際大廠合作，讓團隊能夠逐步鑽研出研發能力出來。

隨後李培瑛也透過自己的人脈，先和老東家IBM有小幅度合作，接下來和德商英飛凌（Infineon）有較多的共同研發，李培瑛提出了一個想法，就是與英飛凌成立合資製造公司，以確保合作關係長長久久，華亞科技因運而生。

因產業環境嚴峻，英飛凌做不下去，由奇夢達接手，接著奇夢達也倒閉了。李培瑛則試著把美光（Micron）引進來，但市場仍沒有改善，全球的DRAM大廠都難逃虧損，南亞科也自2007年開始鉅額虧損，五年虧損破百億；華亞科也自2008年開始出現赤字，兩家公司都淪為雞蛋水餃股，合計虧損上千億，被外界稱為台塑集團的難兄難弟。

然而台塑集團肌肉大、財務底子厚，除了全力支持兩家公司，也分別透過增資或減資來調整體質。李培瑛也和主管們決定，把華亞科「嫁」出去，以1325億元台幣、每股30元價格賣給美光，期間談判歷時一年。更重要的是，以同時藉此取得美光下一代1x/1y的技術授權，讓南亞科持續保有競爭力，業界人士無不拍手叫好，認為是個漂亮的交易。

走過慘淡　連六年獲利

李培瑛也不諱言，南亞科確實歷經一段「慘澹」經營，但這期間，南亞科團隊的研發能力持續培養。研發一共有製程製造研發，和產品開發的研發，李培瑛很有信心，南亞科目前已具備產品開發能力，至少已開發了15個以上。

近幾年南亞科已揮別赤字，連六年獲利，已寫下公司獲利新紀錄。李培瑛說，目前全球市場的整合已差不多了，三大一小（三大指三星、海力士、美光），是南亞科很好的發展機會。未來南亞科的經營重點還是會以獲利為最大目標，並且以符合市場成長的規模，達到適度成長。

▲▼南亞科總經理李培瑛小檔案。（表／記者周康玉整理）

▲南亞科新總部成立。（圖／記者周康玉攝）

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關鍵字：南亞科,DRAM,台塑集團,李培瑛,記憶體

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