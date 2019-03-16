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你也可以！小資擺脫0存款、每年坐領50萬　全靠紀律做4件事

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▲▼ 《小資賺錢法》人物專訪－林巧玉。（圖／記者黃克翔攝）
▲小資族巧玉從0存款變身每年被動收入50萬，一路以來靠紀律做這4件事。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉姵呈／台北報導

剛踏入社會的頭幾年，一個月的薪水你能夠存下多少錢？若沒有執行理財計畫，即便是有在存錢的人，也很容易一個不小心就把辛苦存的錢花光光，更難談有什麼夢想了。《東森新聞雲ETtoday》特別專訪到一位朝九晚五小資族巧玉，跟其他人沒有什麼不一樣、每個月只領死薪水的她，居然從一個花錢不眨眼、0存款的月光族，成為一個每年光被動收入就有50萬、還可以一年出國2-3次的小富婆。你一定很好奇她是不是有什麼快速致富的方法？或是她花時間兼差增加收入？都錯了！巧玉分享，理財最重要的其實是「堅持」與「時間」，到底要怎麼做？她說，全靠紀律做這4件事。

1》存錢不能只注意「數字」，要關注「效率」：

許多人怕成為月光族，所以每個月很努力省吃儉用在存錢，以前的巧玉也是這樣，只在乎自己每個月存下多少金額，甚至有許多人也跟她一樣，發現存錢速度不夠快，就想要買儲蓄險強迫自己存更多的錢，累積第一桶金。

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她說，很多人會覺得自己存不夠快，就是因為太心急，反而到最後為了加速累積，誤信了自己不懂的理財商品，或是聽信小道消息，做了錯誤投資。巧玉說，若換個角度想，存錢就不會那麼痛苦了！

巧玉認為，應該要檢視的是「存錢效率」，也就是看每個月最後存下的錢占每個月可支配的金額（收入－固定支出）的比例有多大。舉例，有兩個人都是月存1萬元，會覺得他們一樣都很會存錢；但若從存錢效率來看，一個是每月可支配金額只剩下3萬元的人，就會比一個可支配金額有5萬元的人來的厲害，因為他存下「真正該存的所有錢」。

▼巧玉分享，存錢不能只關注數字，而是要檢視效率，才不會痛苦又能進步。（圖／資料照）存錢,豬公,存錢,硬幣。（圖／記者許雅綿攝）

2》合理分配每一塊錢，只做「有價值的消費」：

一開始巧玉用六帳戶理財法，將收入分為生活費、長期儲蓄、進修學習、休閒娛樂、捐款與投資理財這六個帳戶，每個月領到薪水，就會自動將分配好的金額轉入每個帳戶中，建立自動化的理財系統。她說，並不是每個人都要照這六個帳戶去分配，分配資金的關鍵在於，利用專門帳戶管理每一筆資金，讓每一塊錢都會做好規劃，才不會動用到不該用的錢。

而她現在，已經進步到可以控制自己不亂花錢，且也存到6個月的緊急預備金，每個月的錢就撥到生活固定開銷、進修學習與財務自由帳戶。特別的是，巧玉認為幫帳戶取名字非常重要，因為那會跟你的大腦有連結，潛意識告訴你要把錢存到這個帳戶中；另外除了盡量使用現金消費，她還會特別為帳戶設定有意義的提款卡密碼，像是父母親的生日、預期未來貸款還完的日期等等，都是種激勵與提醒的效果。

而女孩子何嘗不喜歡打扮？但巧玉說，愛漂亮沒有錯，錢要花在更有意義的地方；她提供了幾個避免自己衝動消費的方法：像是網購時訂下「等待期」，把當下想買的商品先放在購物車，3天到7天後回來看會發現自己購物欲沒當時那麼高了。另外還有把想買的東西金額，換算成工作的時薪；又或是取消追蹤各種拍賣社群和粉絲團

她也拒絕「妥協性消費」，改成「極簡精緻消費」，只在固定的時間才能購物，像是五月母親節和雙11，一次在預算內購買真正需要且耐用的東西。巧玉也推薦「環保理財術」，像是拒絕快時尚、用月亮杯取代衛生棉、養蚯蚓清理廚餘堆肥、不要染髮就不用花更多錢、平日上班多戴眼鏡等，讓生活變得簡單，花費也會減少。

▼信用卡的便利性變成衝動消費的原因之一，因此巧玉說除非必要，否則盡量用現金消費。（圖／翻攝自pixabay）▲購物,衝動購物,消費,信用卡,皮夾,儲蓄。（圖／翻攝自pixabay）
 

3》紀律且長期投資，賺到的股息繼續「錢滾錢」：

巧玉目前的收入有5萬元，每月她都會存下至少3萬元，再加上年終獎金等收入，每一年用40萬元做投資，紀律的投資到現在，都沒有間斷過。而她這40萬元會分別投入在有穩定配息的美股、季配的型特別股、選擇權以及ETF上面，而也因為6年來不間斷地投入放大投資本金，現在每年所配到股息就有50萬元。

為什麼她每年要投入這麼多錢？還有為什麼要長期的投資？巧玉分享，小資族常覺得投資沒有效果，那是因為時間不夠長，還有就是本金太小。「投資的時間拉很長，就一定要讓自己有成就感，否則因為拿回來的錢很少，就會很想花掉，甚至是為了快速翻倍，挪到自己不懂的商品上。」

除此之外，巧玉也有與老公合資一起作隔套收租，每個月收到的租金就拿來繳房貸。她也提到，選擇投資美股不是因為自己英文比較好，是因為她發現生活中所見各大國際品牌都是美國上市公司，再者，美元屬於強勢貨幣，匯率波動不大、且美股可以盤中零股交易、賺美元比賺台幣更容易存下來，提高隨意領用困難度。對她而言，也可以用國家和幣別來做資產配置，分散風險

▼巧玉認為投資美股，不如想像的那麼陌生，因為生活當中就有很多在美國上市的品牌，像是星巴克、NIKE等，這些股票都是與生活有關，不需要擔心看不懂。（圖／資料照）▲▼ 星巴克 。（圖／取自粉絲團）
 

4》檢討犯過的錯誤，組讀書會「不停止學習」：

巧玉分享，從她開始學習存錢、投資以來，會把所有學習到的方法、過程以及勉勵自己的話寫在「財務筆記」上。或許對他人來說，有賺到錢就好了；但對她來說，現在還是會每天看書、假日上課，組讀書會和其他同伴一起討論投資方法，還年輕的時候更不能停止學習！

苦盡甘來的她說，還沒有開始存錢的人，有一部分是因為沒有思考過自己未來想要過什麼生活，照著社會規範結婚、生子、購車、買房，年復一年的上班又下班，期待週末和連假，退休目標好像很遙遠。但有認真思考未來的人會發現，無論你的選擇是什麼，「錢」都是支持目標和夢想，一個很重要的關鍵因素。

「有錢但選擇平淡生活，和沒錢只能選擇平淡生活，前者多了選擇自由，後者卻是只能妥協！」巧玉也鼓勵每一個正在努力的小資族，要像巴菲特一樣相信自己會變成有錢人，連一分鐘都不要懷疑，且像查理蒙格一樣，想要得到某件東西，最可靠的辦法是讓自己配得上它。「錢不夠就努力存！不夠聰明就學習！」有一天，你也會完成你的目標，得到你夢想中的一切。

▼ 巧玉有一本「財務筆記」，記錄了所有投資理財的心路歷程、投資方法與人生目標，隨時帶在身邊提醒自己，也可以隨時思考。（圖／記者黃克翔攝）
▲▼ 《小資賺錢法》人物專訪－林巧玉。（圖／記者黃克翔攝）

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關鍵字：小資理財,投資建議,小資賺錢,月光族,林巧玉

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