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留美碩士「愛化妝」砸逾30萬當新秘　一邊圓夢還能經營第2事業

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▲▼留美碩士陳逸樸為了一圓「愛化妝」的夢，拜師學藝當起新娘秘書。（圖／記者紀佳妘攝）

▲留美碩士陳逸樸為了一圓「愛化妝」的夢，拜師學藝當起新娘秘書。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

近年「斜槓青年」一詞興起，越來越多選擇結合興趣、經營多重職業，創造繽紛的人生。一名留美碩士陳逸樸挑戰多職人生，回台後不僅創業從事音樂教學，同時「愛化妝」的她，難忘對彩妝的熱情，認真拜師學藝，當起新娘秘書，即使連續上工18小時也不喊苦，對於每位新娘願意交付重要的日子給她，感到非常有成就感。

今年30歲的陳逸樸，從小開始接受古典音樂訓練，畢業於師大音樂系、波士頓大學音樂教育所，喜歡音樂的她當初還想一路念到博士，夢想當一名教授，不過在求學過程中，發現自己「太想念家人」，最後在國外念完碩士就回台灣創業開音樂教室。

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陳逸樸說，她很幸運，一回國在家人力挺之下，才有辦法開一間音樂教室，加上母親傳授在補習班的經驗，如今也小有成績，擁有固定的收入。等到事業穩定之後，難忘對彩妝的熱情，常常利用下班、休假的時間拜師學藝，甚至到婚禮現場實習。

▲▼留美碩士陳逸樸為了一圓「愛化妝」的夢，拜師學藝當起新娘秘書。（圖／記者紀佳妘攝）

新娘秘書對她來說，不只是興趣，同時也看好這行的「錢」途，下定決心要當第二事業經營，努力找老師學習化妝、編髮造型及新娘花藝等，畢竟新秘收入必須靠接案量與技術而定，因此要不斷精進，歷經1年的學習後目前已開始接案，儘管投入學費、工具及飾品花費已超過30萬，不過迄今支出與收入已成正比。

此外，在音樂圈深耕多年的陳逸樸，常有朋友指定她做舞台造型，甚至也接過音樂會或演出造型妝髮，儘管開銷不小，但她認為這些支出都是必要的，目前仍以音樂教學為主要收入來源，打算兩邊的工作都能維持下去，薪資也比原先多出了3分之1。

「凌晨4點起床出門，接著一路忙到深夜收工返家，有時候連續工作18個小時，但我覺得都是身體累而已，心裡很滿足、開心。」陳逸樸說，多職生涯雖然讓時間更緊縮，教課以外的時間都在練習新祕技術，但發現自己可把一件原本不熟悉的事，做到漸漸上手，還能得到新娘們的信任，交付重要日子，覺得非常有成就感。

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關鍵字：音樂,創業,老師,新娘秘書,彩妝,補習班,碩士,進修

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