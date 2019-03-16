今天是立委補選投票日！　勞工上班3種薪水算法報你知

▲今天是新北市第3選區、彰化縣第1選區、台南市第2選區與金門縣選區的立委補選投票日。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

新北市第3選區、彰化縣第1選區、台南市第2選區與金門縣選區立委缺額補選今（16）日進行投票，擁有投票權得勞工可依法放假一天，不過選舉日當天要上班的勞工薪水到底該怎麼算，3種情況讓你一次就搞懂，不怕被慣老闆A錢。

勞動部表示，今天是部分地區的立委補選投票日，擁有投票權得勞工可依法放假一天，如果出來上班，雇主須依照勞工的假別給予加班費。不過補選投票日與國定假日有所不同，是為了行使投票權利而放假。以往國定假日放假，許多雇主會將假日移到別天補休，但投票選舉日則不得與其他工作日對調。

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‧正常工作日

勞動部說，如果投票日當天是正常工作日，勞工有權要求外出投票，投票時間薪資照給，其餘時間應給「加倍工資」。舉例來說，花花利用2小時投票，上班6小時的話，雇主當天2小時投票時間工資也須照給，其餘6小時則為加倍工資。

▲今天是部分地區的立委補選投票日，擁有投票權得勞工可依法放假一天。（圖／ET示意圖）

‧休息日

若勞工當天是休息日，在雇主要求勞工出勤的情況下，勞動部指出，除了當天薪資照給之外，上班9小時就必須按照休息日加班標準給予加班費，前2小時工資按照平日每小時工資額另再加給1又3分之1，第3小時至8小時，另再加給1又3分之2，第9小時起為2又3分之2來計算。

‧跨日班

勞工如果是跨日班，這次是以16日當天的0時起開始計算至24小時結束，勞工上班時間若有跨到這個時段內，雇主應給予2倍工資，並不會因投票尚未開始或結束而有所差別。舉例來講，花花在投票前一晚11點上到投票日當天上午7點，老闆就必須給勞工7小時的加倍工資。