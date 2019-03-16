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到4大超商買東西回饋最高5%　6張神卡現金回饋大比拚！

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▲▼ 超商，便利商店，小7 。（圖／資料照）

▲4大便利商店開放民眾用信用卡小額付款。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者戴瑞瑤／台北報導

麥當勞、肯德基、全聯、4大超商紛紛接受民眾以信用卡進行小額支付，若能用對信用卡，民眾在7-11、全家等便利商店消費，最高可以有5%現金回饋，但要特別留意有些銀行會規定要綁定電子支付，或是要事先登錄。

國人越來越愛刷信用卡，而各項信用卡回饋中，現金回饋受多數持卡人歡迎。Money101董事總經理周純如表示，刷卡賺回饋，現金入袋最直觀，不僅回饋率一目瞭然，使用折抵規則也相較簡單。

請繼續往下閱讀...

根據金管會數據統計，近5年來信用卡簽帳金額每年都以7~9%的幅度成長，2018整年度結算，國人刷了2.88兆元為歷年來最高。主要有兩大主因：第一，行動支付讓信用卡的支付領域擴及到原本只接受現金的夜市、街邊商家；第二，麥當勞、肯德基、4大超商等連鎖商家也紛紛接受民眾以信用卡進行小額支付。

當許多精打細算的持卡人盤算著可以透過生活中各項小額消費賺進現金回饋時，周純如提醒，想賺回饋，還是得回歸到各家銀行對於「一般消費」的定義。值得留意的是，4大超商、麥當勞、肯德基、全聯福利中心等通路，又或是購買菸酒、遊戲點數的消費即使能接受信用卡付款，通常都無法賺到回饋。

即便如此，仍有部分信用卡提供回饋。但民眾在挑選消費的信用卡有兩原則：第一、確認商家可接受哪些銀行信用卡；第二、了解該張卡「一般消費」的定義。

4大便利商店

並非每張信用卡都能在4大超商消費，以7-11來說，目前僅接受國泰、中信、玉山三家銀行信用卡；全家便利商店接受7家銀行信用卡，包含台新、國泰、中信、玉山、聯邦、富邦、永豐；OK便利超商店採聯合信用卡中心的小額支付平台，因此可接受28家銀行信用卡；萊爾富便利商店則是除了美國運通卡以外，其他銀行信用卡通通能刷。

其中，國泰、玉山、中信的卡友雖然在四大超商通通能刷，「便利超商」卻被排除回饋。然而，玉山Pi拍錢包信用卡在今(2019)年8月底前，只要透過Pi拍錢包行動支付QRcode掃碼付款，在全家超商享4.5% Pi幣回饋、萊爾富與OK商店則是享3.5%回饋，不過，若是透過刷卡機結帳，這張卡則無提供任何回饋。國泰KOKO卡符合當月一般消費達5000元(超商消費不得列入累積)，在4大超商消費享5%回饋。

麥當勞、肯德基等速食店

麥當勞、肯德基等速食餐聽與OK便利商店一樣，同樣採聯合信用卡處理中心的小額支付平台，28家銀行信用卡通通都可以刷，不過，多數銀行早已將小額支付平台的特約商家排除在回饋之外。

值得關注的是，以下3張信用卡，不僅可以在速食店刷卡消費，也能賺回饋：滙豐現金回饋御璽卡提供1.22%現金回饋；樂天信用卡提供1.25%現金回饋，須每月登錄；新光寰宇現金回饋卡友則享0.6%現金回饋。

全聯福利中心

市場盛傳全聯福利中心不久後將開放多家銀行信用卡支付，目前僅接受台新、中信信用卡付款，兩家銀行卡友在全聯的消費則是無法賺進刷卡回饋。

▼零售通路6張信用卡回饋大比拚。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲▼零售通路6張信用卡回饋大比拚。（圖／記者戴瑞瑤製表）▲▼零售通路6張信用卡回饋大比拚。（圖／記者戴瑞瑤製表）

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關鍵字：超商,便利商店,信用卡,現金回饋,神卡

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