電動車、5G通訊添動能　騰輝電子預計第2季掛牌

▲騰輝電子董事長勞開陸。（圖／騰輝電子提供）

記者姚惠茹／台北報導

騰輝電子-KY（6672）今天（15日）召開上市前業績發表會，去年每股稅後盈餘6.75元，董事會決議配發現金股利3.66元，同時宣布辦理現金增資6040張，預計掛牌股本將提升至7.07億元，並將在今年第2季掛牌上市。

騰輝為專業的銅箔基板、散熱鋁基板及其他特殊材質基板供應商，主攻車載散熱、航太、軍工與軟硬結合板等高階利基型應用市場，過去2年毛利率均維持在25％以上，並且在全球車用LED頭燈產品滲透率持續拉升與5G高速傳輸應用業務新開展下，維持成長態勢。

請繼續往下閱讀...

▲騰輝電子執行長鍾健仁(左三)、董事長勞開陸(中)、財務長杜喬葦(右三)。（圖／記者姚惠茹攝）

騰輝公布2018年合併營收達54.1億元，年增9.1％，稅後淨利4.05億元，年增35.8％，每股稅後盈餘為6.75元，董事會日前已經通過2018年盈餘分配案，擬配發現金股利3.66元，配發比率達54.2％。

騰輝近年投入高階車用散熱鋁基板（IMS）市場，已發展成全球車用LED頭燈散熱鋁基板（IMS）供應商龍頭，而且主要客戶均為全球Tier 1車廠，終端汽車品牌客戶以海外知名車廠爲主，以及電動車大廠。

▲騰輝電子為銅箔基板、散熱鋁基板及其他特殊材質基板供應商。（圖／記者姚惠茹攝）

騰輝表示，由於高階車用散熱金屬基板（IMS）多屬於高單價及高毛利的利基型產品，對整體產品線組合持續優化有明顯助益，預估隨著歐美大廠新車款及LED頭燈普及化情形下，以及電動車市場快速發展，車用散熱產品將持續帶動公司整體營運成長。

騰輝進一步表示，隨著各國政府積極推動5G基礎建設與商轉計劃，國際網通大廠紛紛投入5G相關通訊網路設備，開發物聯網、車聯網及邊緣運算等新興應用市場，對於上游銅箔基板材料的高頻高速、低功耗及低雜訊等需求將大幅提升，預估銅箔基板材料更新替代的需求將涵蓋整個電子產業，可望帶動高頻低損耗銅箔基板材料爆發性的成長。

展望2019年，騰輝持樂觀審慎看法，主要受惠今年車用散熱鋁基板（IMS）預計將會有多款新產品進入量產，高階國防航太產品出貨量也將保持穩健成長，以及今年5G相關應用的高頻高速傳輸板材市場帶動成長，為公司營收獲利再添成長動能。