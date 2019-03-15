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影／髒髒包始祖德麥　代理奧斯卡指定甜點首度登台　大陸新廠明年投產

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記者林淑慧／台北報導

發明「髒髒包」的始祖德麥，代理食品又有新招！德麥總經理特助吳倩儂今（15）日表示，今年特別引進粉紅色可可製作而成的「RUBY CHOCOLATE」，是奧斯卡晚宴指定甜點，在台灣首度發表曝光；另外，大陸新廠預計明年下半年投產，預估產能將可增加2.5倍，可望成為公司營收獲利成長的主要動能。

▲德麥特別引進粉紅色可可製作而成的「RUBY CHOCOLATE」，有著寶石般的粉紅色澤，成為奧斯卡晚宴指定甜點，今年則在台灣首度曝光。（圖／記者林淑慧攝）

▲德麥特別引進粉紅色可可製作而成的「RUBY CHOCOLATE」，有著寶石般的粉紅色澤，成為奧斯卡晚宴指定甜點，今年則在台灣首度曝光。（圖／記者林淑慧攝）

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2019台北國際烘焙暨設備展今天在南港展覽館正式開幕，台北市糕餅商業同業公會理事長高垂琮表示，若以各類別攤位數來看，烘焙原物料、烘焙設備的攤位佔比最多，攤位數也是逐年成長；其中，食品原料龍頭企業德麥，每年展出新品動見觀瞻。

「今年展出的設備原料業者，也結合時尚趨勢，以亮麗外型吸引消費者的目光，」高垂琮說，德麥特別引進粉紅色可可製作而成的「RUBY CHOCOLATE」，有著寶石般的粉紅色澤，曾躍上奧斯卡晚宴，今年則在台灣首度曝光。

吳倩儂表示，比利時的巧克力製造商經過13年的研究，發現紅寶石巧克力得天獨厚的風味與色澤，找到了最佳的製作工法，保留了原始紅寶石可可豆的粉紅色澤，相當吸睛，預估可帶動展場人氣。

另外，德麥今年獨攬四葉特選鮮乳全台代理權，其以100%成分無調整的生乳製成的頂級配方，最高乳脂含量達3.7以上黃金比例，快速通過高溫環境的製程，且北海道產地直送打造最新鮮品質保證，坐擁「全台最貴鮮乳」封號，於全省Jason's 超市及city'super販售登場，可望挹注德麥營收獲利持續成長。

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關鍵字：烘焙展,德麥,奧斯卡甜點,四葉鮮乳

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