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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

甩苗博雅情變！正妹議員林穎孟頻道神切換　白天當老闆晚上變愛人

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

圖文／鏡週刊

台北市議會果然不負政壇桃花窟名號！新科時代力量台北市議員林穎孟外形亮眼，選前曾被網紅蔡阿嘎盤點為10大正妹議員候選人，昔日與社民黨市議員苗博雅的同志戀人關係屢成話題，但本刊直擊，林穎孟與外型俊俏、擁有一雙電眼的辦公室執行長Carlos出雙入對，2人白天保持距離維持主從關係，入夜後即轉換成情侶模式，不只甜蜜牽手逛街、伴騎單車，還多次相偕回家過夜，戀情發展神速，過往曾遭苗博雅劈腿情傷的林穎孟，看來已徹底甩開前段感情的陰霾。

 

曾是同志戀人的社民黨議員苗博雅及時代力量議員林穎孟近日難得同框，在立法院群賢樓記者會場再度聚首，但二人互動不多，僅簡單寒喧就各自散開，連眼神都不曾交集。

林穎孟與苗博雅從親密戀人變成政敵，3月7日難得同場出席記者會同框。

　

牽手漫步　瞻前顧後

對照跟昔日的戀人重逢時雲淡風輕，林穎孟在記者會後，由一名英挺斯文、擁有一雙電眼的男子陪同走向捷運善導寺站，二人各撐著一把傘，從群賢樓到捷運站短短十分鐘路程，沿途有說有笑，電眼男說話時，林穎孟時而靦腆燦笑，時而含情脈脈，更不時四目交接，互換眼神，看似默契十足，但肢體互動仍刻意保持分際。

不過，離開公眾場合，二人的關係瞬間進化成愛侶，本刊就曾多次直擊，林穎孟早就多次打包電眼男回家過夜，但白天仍會刻意維持議員老闆與助理的關係，直到下班才轉換成戀人模式，多次在馬路上牽手漫步，甚至一起過夜。

  1. 02/25 22:05，保持距離，時力黨公職聚餐結束後，2人離開時各自與其他人交談，刻意保持距離，完全看不出是情侶關係。
  2. 02/25 22:15，送走同事，2人刻意不與同事搭捷運，在忠孝復興站揮手送走同事後，一起漫步在台北街頭。

本刊直擊，2月25日晚間，時力北市議會黨團，在捷運忠孝復興站附近的川菜館KIKI喝春酒，不只時力的3名議員與團隊成員全部到齊，連時力台北市黨部主委、立委林昶佐也與會，一直到餐廳打烊，一群人才各自在捷運站道別。

  1. 02/25 22:23，十指交扣，送走同事後，2人走到仁愛路時，電眼男突然牽起了林穎孟的手，進入戀人模式。
  2. 02/25 22:54，浪漫伴騎，二人散步到大安森林公園，租了YouBike，朝女方住家方向騎去。

這時，林穎孟與電眼男的戀人模式隨即開啟，二人先沿著仁愛路漫步說笑，聊著聊著，電眼男主動牽起林穎孟的手，還刻意回頭探看，似乎怕被發現，林穎孟則顯得大方許多，一起走到大安森林公園YouBike站，各自刷了一台單車後，再騎往林穎孟位於師大商圈的住處。

　

搭肩摟腰　甜蜜過夜

  1. 02/28 20:31，直播掌鏡，228當天，林穎孟在凱道直播，當天負責掌鏡的就是電眼男Carlos。
  2. 02/28 20:56，並肩逛攤，2人雖然刻意保持主從關係逛攤位，仍不難看出曖昧互動，林穎孟臉上還隨時掛著喜孜孜的笑容。

2月28日晚間，本刊再度直擊林穎孟前往凱道參加共生音樂節，與時力另一名議員黃郁芬各自開啟臉書直播，當時負責為林直播掌鏡的就是電眼男，結束直播後，三人在音樂節旁的攤位閒逛，由於有黃郁芬在場，這對愛侶又回到主從模式，交談互動也不多，三人隨後相偕吃鍋，一直到晚間11點左右，和黃郁芬道別後，二人再一起刷YouBike往師大路騎去，這次進家門前，林反而主動搭上電眼男的肩膀，並熱情摟著他的腰，甜蜜地回到住處，整個晚上都未再出門。

02/28 23:32，甜蜜摟腰，一回到林穎孟住家的巷弄內，林穎孟整個人放下戒心，主動攬住電眼男的腰回到住處。

二人待到隔天下午近2點，戴著大鏡框的林穎孟才和電眼男一起出門，林穿著一身吊帶裝，十足的嘻哈風，電眼男也換了一身裝扮，與過往西裝或土黃色夾克的造型完全不同，而且還戴著鴨舌帽，不只與林穎孟的裝扮相當搭，也不難看出電眼男早有不同套衣服放在議員老闆家中，二人過夜同住，應該早就穩定交往中。

  1. 03/01 13:59，牽手漫步，2人隔天下午才換裝出門，電眼男牽起議員老闆的手，林穎孟還主動看了電眼男一眼。
  2. 03/01 13:59，瞻前顧後，牽手後，2人特意回頭探看，可能怕被人發現，隨即將手放開。
  3. 03/01 14:40，打包回巢，2人外出覓食後，再回到林穎孟的家。

不過，儘管如此，二人的約會模式，仍顯得相當低調及小心。本刊直擊，2月22日傍晚，隻身離開台北市議會的林穎孟，步出議會位於仁愛路的大門，往市府大樓方向走去，邊走邊拿出手機打電話，不一會兒，就在信義商圈的人潮中找到穿著黃色夾克的電眼男，二人會合後，一路上有說有笑，電眼男豐富的肢體動作，總是很容易戳到議員老闆的笑點，但不知是否因為在市府及議會所在的信義區，二人雖然緊緊相依，但肢體始終沒有進一步接觸。

2月22日林穎孟先單獨下班，後來再與Carlos會合，到信義商圈開啟約會模式。

　

留美碩士　任總幹事

這名讓新科美女議員神魂顛倒的電眼男，五官長得相當俊美，英文名字叫Carlos，是留美碩士，在美國擁有豐富的政治幕僚經歷，2017年時代力量組團訪美，當時與隨團的林穎孟就認識，二人進一步交往是Carlos回台擔任林的競選團隊總幹事，在愛人跨海相挺之下，林穎孟果然順利當選市議員。

（翻攝Carlos IG）

Carlos回台後，不只無縫接軌林穎孟辦公室執行長的工作，在感情世界裡，更早已是林穎孟的親密伙伴，從二人白天到夜晚密不可分的生活模式可以看出，Carlos選後仍願留在台灣投身政治工作，愛情顯然是最大的動力。

今年35歲的林穎孟，頂著台大社會所碩士的光環，去年順利當選北市議員前，一直公開倡議婚姻平權及人權議題，與昔日同志戀人苗博雅是台灣選舉史上第一批公開LGBT（指女同志、男同志、雙性戀、跨性別者）身分且順利當選的議員。

曾公開承認自己是雙性戀的林穎孟，與苗博雅有一段廣為人知的戀情，友人透露，去年議員選舉期間，林和Carlos已經在一起，只不過即便有外型帥氣的男伴，她與苗博雅昔日的愛恨情仇，卻從選舉期間一路吵到選後，支持者甚至更分為挺苗、挺林派，繼續在網路世界開戰。

回顧林穎孟的感情史，在2015、2016年間，她與首次參選立委的苗博雅陷入熱戀，當時林穎孟是苗的辦公室幕僚，不但一起跑基層，甚至大方受訪，然而圍繞著二人往日情的紛紛擾擾卻沒有停過，即使分手至今2年多，林穎孟與苗博雅之間已陸續爆發多次戰火，鬧得網路二派人馬激烈駁火。

2015年林穎孟與苗博雅仍是同志愛人，2人在群賢樓外相擁的畫面已成追憶。（翻攝《拉拉手，在一起：女同志影像故事》攝影王嘉菲）

先是林穎孟去年競選議員期間接受電台專訪，自曝：「我那時候是很傷心的離開。」間接承認遭到苗博雅劈腿情傷的經過，當時主持人周玉蔻追問：「是被苗博雅拋棄喔？」林穎孟只笑答：「就是像電視劇演的那樣啊。」這也是林首度公開受訪談分手後的心得。

　

控盜信箱　再度開戰

後來因為挺同公投發酵，二人雙雙當選北市議員，但面對婚姻平權運動在公投結果上的挫敗，發起婚姻平權公投的提案人苗博雅遭批評「只是想靠消費這議題成為議員」；林穎孟受訪時更直言：「我希望她（苗）有負責任態度。」昔日戀人出手，逼得苗博雅在臉書發表六千多字的長文反駁：「我不能坐視有人用一個惡意口號，把平權公投所有發起人矮化成我的助選員。也不能坐視有人抹煞我的競選團隊三年蹲點的努力。」

今年三月七日群賢樓聲援西藏記者會，林、苗二人眼神已無交集，當年的愛人已似陌生人。

本刊今年1月底直擊，苗博雅與前女友兼助理吳奕萱牽手回家，一週後，又與新歡「眼鏡妹」葉育昕在停車場激吻，當時苗撇清劈腿，強調是分手後仍與前女友同住，但承認「正在發展一段新的關係」。

在爆出疑似劈腿爭議的同時，苗博雅又遭指控盜用林穎孟的私人電子郵件帳號，導致各擁其主的挺苗、挺林派再度於網路開戰。原來，苗林二人交往時，林穎孟曾在2015年幫苗博雅申請了一組Gmail帳號，分手後二人卻對信箱帳號到底是屬於工作團隊或是私人所有，鬧得不可開交。

這對昔日的同志戀人，曾在群賢樓外相擁合照，但二人轟轟烈烈的愛情不僅已成為往事，後來在同選區競選市議員還雙雙高票當選，成為社運圈火熱的話題，如今又各自擁有新歡，雙雙找到新的幸福，不免又會引發關注。

回應

林穎孟：他讓我重新相信愛

本刊致電林穎孟，林大方坦承，與辦公室執行長Carlos確實正在交往中，Carlos是她可以重新相信愛與尊重及信任的貴人。對於平常上班時間2人刻意保持距離，林穎孟表示，可能因為Carlos長期做幕僚工作，個性比較低調，不喜歡上媒體，但既然被拍到了，她就沒有什麼好否認了。

林穎孟小檔案
  • 年齡：35歲　
  • 現職：台北市議員（時代力量）
  • 學歷：台大社會學研究所碩士　
  • 經歷：國會助理、時代力量發言人


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