揭密！豪氣父母送逾千萬嫁妝　免稅額放大免贈與稅妙招

▲父母想要送千萬嫁妝當女兒出嫁的祝福，結婚時機點也是相當重要（圖／Pixabay）

記者吳靜君／台北報導

豪門婚姻是外界茶餘飯後會討論的話題，也常受到民眾的關注，父母常常也會送上億豪宅給子女，所以免稅額如何放大，降低贈與稅繳納金額，也是豪氣父母們關注的焦點。高雄國稅局舉例，如果子女在元旦結婚，父母贈送價值千萬的嫁妝給女兒，有機會免課贈與稅。

但是，子女婚嫁父母贈與子女當作新婚祝賀禮，再繳交贈與稅上是有優惠，父母親可以各自增加100萬元的免稅額度。所以，以當年來計算，就是父母雙方各自220萬元的免稅額度，加計各自的100萬免稅額度，父母金各自有320萬元的免稅額度，父母送640萬元以內可以免稅。

請繼續往下閱讀...

女兒結婚，而父母不僅贈送存款、珠寶當作嫁妝，甚至也會送子女土地、房子作為新婚祝福，而房子的價值是依據土地公告現值來計算，土地公告現值實際上又比市價低了許多，所以也是父母贈與時用於節稅的方式之一。

不過，元旦結婚的女兒父母送價值千萬的嫁妝，可以利用贈與行為發生在30天內申報，省的贈與稅可以更多。國稅局舉例，假設某甲的女兒預計在2020年的元旦結婚，那某甲夫妻可以在2019年底（12月31日前30天贈送）先各送220萬元，共計440萬元可以免稅；2020年那年又可以送220萬元及婚嫁不計入總額各100萬元，共計1080萬元以下，都可以不用課徵贈與稅。

▼贈與稅採累進稅率，贈與淨額一差，稅率就差很多，因此免稅額是贈與人相當關注的焦點。（圖／財政部提供）