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影／基士德去年每股賺6.86元　擬配發現金股利3.8元

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▲基士德科技董事長謝宏炅表示，在中國大陸頒佈「限污令」之下，環保市場成長可期，基士德成為極少數在水處理市場佔有一席之地的台商，去年九月掛牌上市。（圖／記者林淑慧攝）

▲基士德科技董事長謝宏炅表示，在中國大陸頒佈「限污令」之下，環保市場成長可期，基士德成為極少數在水處理市場佔有一席之地的台商，去年九月掛牌上市。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

定位為「環保醫院」的基士德表示，董事會已通過2018年全年財報，去年全年每股稅後純益EPS為6.86元，董事會並通過每股配發現金股利3.8元，以今日收盤價計算，現金殖利率為5.8%。

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基士德公司提供服務給可口可樂、富士康等大廠，主要業務包括環保相關的水處理設備研發、製造及銷售業務，並針對污水處理提供專業諮詢與技術服務，並以大陸為主要市場。

「以製造環保設備加上技術服務，是基士德的競爭利基，」基士德－KY董事長謝宏炅表示，今年將在台灣設立分公司並成立研發中心，發展智慧水務及水資源回收業務，搶攻大陸上看1.9萬億元產值的環保產業新商機。

依據財報，基士德去年合併營收為18.68億元，年增率15.1%；稅後淨利為2.14億元，年增率47.9%，全年度的EPS達6.86元；不過，受到美中貿易戰及傳統淡季影響，營收略微下滑。

展望後市，基士德表示，環保產業為大陸重要支柱型產業，公司近期接單狀況仍維持穩健，依照目前接單情況，預估第二季出貨將有機會恢復成長，對全年業績仍樂觀看待。

ET快訊
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關鍵字：美中貿易戰,基士德,環保

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