準備赴日賞櫻花！　外幣ATM日圓交易高達5成

▲日本賞櫻季開跑。（圖／記者賴文萱攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

賞櫻旺季即將來臨，不少民眾著手規劃赴日追櫻行程。根據銀行統計，國人用外幣ATM提領外幣交易量年增3倍，其中又以日圓交易筆數占近5成最多。

目前市場上包括中信銀行、玉山銀行、永豐銀行、台新銀行的外幣ATM機台都已破百，大部分會提供美元、日圓、人民幣這3大幣別提領。

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中信銀行從2017年底推出外幣ATM，提供美元、日圓、人民幣外幣提領服務，預計今年4月上旬全台的152家中信分行都會設立可提領美元、日圓的外幣ATM，可以說是目前全台外幣ATM據點最多的銀行。

中信表示，外幣ATM在使用上，銀行存戶可選擇從台幣或外幣帳戶提領，不是該行的銀行存戶，也可持他行金融卡由台幣帳戶提領，但每筆交易收取要收新台幣5元跨行提款手續費。

根據中信銀統計，外幣ATM美元現鈔提領比例約占50%，日圓佔37%、人民幣13%，美元現鈔需求大於其他幣別，平均提領金額分別約為500美元。

玉山銀行也已在全國138家分行設立外幣ATM，主要提供日圓、美元提領，其中68家分行也同時提供美元現鈔。玉山銀行表示，去年5月賞櫻季熱潮，玉山外幣ATM當月交易高達2.5萬筆，提領金額更逾新台幣6.7億元。

永豐銀行全台共119個據點設有外幣ATM，提供美金、日圓、港幣與人民幣4大幣別，永豐銀行電子金融處副處長黃品睿表示，透過數據分析客戶使用外幣ATM習慣，發現民眾最常在中午用餐與傍晚6點下班時提領。顯示外幣ATM有效協助客戶小額提款免排隊、免趕三點半。

台新銀行全台約共101家分行，皆配置外幣ATM，除皆提供流通性最大的美元以外，也提供國人旅遊常使用的日圓或人民幣。

但銀行業者也提醒民眾，各銀行外幣ATM提領都有不同的最低金額規定，例如有些銀行規定一次領至少現鈔5000日圓，交易時應留意。

▼ 外幣ATM。（圖／中信銀行提供）