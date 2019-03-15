全台科學園區碩博士薪水曝光　內科平均薪資54K打敗竹科

▲調查顯示，內科碩博士平均薪資達5萬4136元，位居全台科學園區之冠。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

每年總有大批畢業生搶破頭，希望能擠進竹科上班，也是一直被視為含金量最高的科學園區。不過根據人力銀行統計，全台科技園區薪資發布部分，其中又以內科拔得頭籌，碩博士平均薪資達5萬4136元，而竹科以平均薪資5萬4009元奪下第2，至於南科和中科則分別位居第3、4名。

國內科技人才找工作多半會鎖定園區，但究竟前進科學園區的薪情是否較好？1111人力銀行比較全台科學園區的高學歷求職者薪資分布發現，以「內湖科技園區」含金量最高，碩博士平均薪資為5萬4136元，相較於園區外碩博士平均薪資4萬6849元，明顯高出7287元，增幅達15.5%。

請繼續往下閱讀...

▲人力銀行提醒，內科工作儘管含金量最高，不過生活開銷較大，求職場應要全盤職涯規劃。（示意圖／ETtoday資料照）

至於孕育科技人才重鎮的「新竹科學園區」則排名第2，碩博士平均薪資5萬4009元，緊追在後的是南部科學工業園區，碩博士平均薪水落在5萬263元，排名最後的是中部科學工業園區，薪資來到4萬7659元。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，內湖科技園區近5年營業額，以每年平均近30%的速度成長，也是大台北市地區營收最高、聚集豐沛資金、技術與人才的科技園區。

不過，李大華說，台北物價高、房價高、生活成本高，雖然在內科工作含金量最高，但在扣除日常生活等消費性支出後，儲蓄金額可能有限，建議有心前進各個園區工作的求職者，應該要全盤職涯規劃，包括結婚、買房等人生大事，在追求高薪之際，才不會犧牲個人生活品質而進退兩難。