公有雲斷線事件頻傳　Synology籲企業應自建服務掌握資料主權

▲近期公有雲斷線事件頻傳。（圖／資料照）

記者邱倢芯／綜合報導

近期知名雲端服務商 Google 旗下Gmail與Google Drive等服務中斷近 4 個小時，在全球造成嚴重災情；群暉科技（Synology）呼籲企業應正視隱藏在公有雲服務導入後的維運成本。可導入以NAS 為核心，提供基於私有雲架構的檔案協作、企業通訊以及郵件等加值套件，幫助企業避免因公有雲系統異常帶來的風險與營運損失。

Synology 產品經理江政翰指出，企業使用公有雲服務雖能免除部分 IT 營運支出，然而當遭遇系統異常時，業務中斷所造成的成本將更為可觀，因應此情形，企業應考慮選擇建立私有雲服務系統掌握資料與服務管理的自主權 。

請繼續往下閱讀...

而針對已在使用公有雲服務的企業，Synology也提供了一套備份解決方案，包含保護 Office 365 以及 G Suite 上資料的 Active Backup for Office 365 與 Active Backup for G Suite，避免因公有雲系統異常帶來的風險與營運損失。

對此，Synology 產品行銷經理葉芊玟強調，企業需對於公有雲服務有正確的理解，若一味仰賴公有雲進行資料的存放與備份，將失去對於資產的全盤掌控。企業透過公有雲備份解決方案能協助企業將公有雲內的資料完整且即時地備份至企業內部的本地端 NAS，且完善保存郵件、聯絡人、日曆以及雲端硬碟等重要資料，除在公有雲系統發生突發狀況時，仍能取得最新的檔案資料，維持既定工作流程，不因服務中斷而負擔額外成本外，更有防止員工惡意刪除資料、保存資料稽核隨時還原等好處。

隨著企業資料量持續遽增，這也讓一套完善的私有雲儲存與備份解決方案，成為企業維持穩定營運的另一選擇。Synology 建議，以 NAS 為中心打造自建系統，能有效協助企業降低因外部服務失靈所帶來的營運風險與損失，並在突發事件發生時做到即時因應，提升經營管理效益。