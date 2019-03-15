回不去了！人民幣存款餘額直直落　創近5年新低、單月最大減幅



▲央行公布國銀人民幣存款餘額離3000億元愈來愈遠。（圖／CFP）

記者劉姵呈／台北報導

人民幣存款餘額直直落，利率不再具吸引力，中央銀行今（15）日公布，國銀人民幣存款餘額連5降。央行統計，今年2月底全體國銀人民幣存款餘額2,814.03億元人民幣，繼前低2014年3月，創下近五年來新低，相較前月减3.05%。

央行公布2019年2月銀行辦理人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為2,487.31億元，國際金融業務分行（OBU）人民幣存款餘額326.72億元，均呈現月減。合計DBU及OBU，整體人民幣存款餘額約2,814.03億元，月減人民幣88.61億元，且邁向連續5個月衰退。

而自2013年2月開放人民幣存匯款業務後，隨後存款量一陸快速增加，自2014年9月正式首次站上3,000億元大關後，於2015年6月達到3,382億元最高峰，隨後一路滑落，去年12月底跌破3,000億元，至今存款餘額仍逐月下降。

請繼續往下閱讀...

央行指出，2月DBU大減主要有四個原因，包括壽險公司匯出投資人民幣計價國外債券、投信新募集一檔人民幣別基金而匯出、部分存款轉為投資國際債以及台商人民幣定存到期轉為台幣。

而連續五個月創低點，是否代表市場對人民幣走勢悲觀？央行強調，並非是市場不看好人民幣走勢，可能是存款利率並不那麼有吸引力，加上現在資金運用管道多，不一定須以存款形式持有人民幣，有可能是去投資。而今年陸股走過中美貿易陰霾，許多分析師與經濟學家都預測牛市來臨，法人認為，市場仍在觀望，須等待下個月川習會結果。

《延伸閱讀》

►下周聯準會利率決策登場！會不會升息？看他們怎麼說...

►A股牛市來了嗎？