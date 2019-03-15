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南僑斥資50億泰國擴產　陳飛龍：明年初可望投產

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▲南僑集團會長陳飛龍今（15）日表示，集團斥資50億元打造五年擴產計劃，共分為二階段進行，新產線預計明年初投產。（圖／記者林淑慧攝）

▲南僑集團會長陳飛龍今（15）日表示，集團斥資50億元打造五年擴產計劃，共分為二階段進行，新產線預計明年初投產。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

受惠歐美市場米果外銷暢旺，南僑集團會長陳飛龍今（15）日表示，集團斥資50億元打造五年擴產計劃，共分為二階段進行，新產線預計明年初投產；法人預估，新產線投產後，泰國公司占集團營收比重，將從現有的14%提升至20%以上。

深耕泰國市場多年的南僑集團，在泰國成立泰南僑，有鑑於泰國是世界米倉，將泰國米做成米果外銷大受歡迎，過去五年營收平均成長幅度超過三成，集團決定再擴建新廠打造嬰兒米果產線，搶攻大陸的婦幼市場。

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泰國米生產量大，每年出口量高達1000萬公噸，等於台灣十年的消費量，讓泰南僑有了製作米果產品外銷的構想，目標是成為「東方米果」。

「白人食品行業雖然很大、品牌很強，但用米做產品還不是很強，勢必要從我們這裡得到幫助，所以南僑能做到ODM的生意，相關製造技術也還在自己手裡，技術還是一直領先。」陳飛龍說。

南僑表示，泰國南僑的第一階段擴廠將投入泰銖13億元、約新台幣12.2億元，預計打造新的廠房、倉庫及嬰兒米果產線，預計明年初投產；法人預估，新產線滿載預估可貢獻營收2至3億元。

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