郭台銘2月再砸1.08億元護盤　加碼自家鴻海股票1500張

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘已經連續4個月加碼自家股價，根據今天（15日）公告的證交所最新資料顯示，郭董2月持股再增加1500張，若以鴻海2月收盤均價72.1元粗算，郭董2月又砸1.08億元進場護盤，合計近4個月共投入超過25億元。

鴻海股價自從去年10月減資後一路走低，最低曾在今年1月4日跌到67元，創下七年多新低紀錄，隨後至今連續4個月，董事長郭台銘持續加碼自家股票，根據證交所最新大股東持股異動公告顯示，郭董2月持股再增加1500張，若以鴻海2月收盤均價72.1元粗算，等於又砸1.08億元進場護盤。

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攤開郭董近4個月的加碼持股狀況，根據證交所最新大股東持股異動公告，郭台銘從去年11月開始買進27020張、12月買進3000張、今年1月買進3000張，再加上今年2月買進1500張，合計4個月砸下超過25億元買進34520張，持股增至133萬1998張，市值達940億元。

法人表示，大股東買進自家股票，顯示對公司營運有信心，不僅能達到「護盤」的效果，還有助帶動買盤進場，拉抬股價上揚，以鴻海今天收盤價70.6元，對比今年初最低價67元，目前距離波段低點已回漲5.37%。