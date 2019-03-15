高通輸了　美法官裁定應向蘋果支付310億退款

▲美國聯邦法官發布裁決，高通應向蘋果支付近10億美元專利退費。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

蘋果與高通的專利訴訟戰纏訟多時，如今又了進展。美國聯邦法官發布裁決，高通應向蘋果支付近10億美元（約新台幣310億元）專利退費，不過鑒於這場爭端仍有其他發展，高通最終可能不會買單。

路透報導，加州南區地方法院庫利爾（Gonzalo Curiel）周四（14）初步裁定，全球最大的手機晶片供應商高通（Qualcomm）須向蘋果（Apple）支付近10億美元專利退費。蘋果iPhone多年來皆採用高通的數據機晶片以連接無線數據網路。在消費電子業特有的專利授權作法中，這類款項涵蓋在雙方的商業合作協議。

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一般來說，蘋果iPhone的代工廠每年將向高通支付數十億美元，作為使用高通專利技術的費用，代工廠也將向蘋果報銷此筆費用。處此之外，高通及蘋果簽署了另外的合作協議，根據該協議內容，若蘋果同意不再法庭或監管機構攻擊高通，高通將向蘋果退還部分權利金。蘋果兩年前對高通提起訴訟，指控高通違反該合作協議，未支付近10億美元專利退費。

高通反控蘋果，停止退款是因蘋果違反協議在先。蘋果敦促其他手機製造商向主管機關投訴，對南韓公平交易委員會（KFTC）作出「不實且誤導的」陳述。南韓公平交易委員會正就反托拉斯指控調查高通。蘋果回應則指，在調查期間對主管機關的回應都屬合法。法官庫利爾認同蘋果說法，裁定高通應向蘋果支付退款，「高通非法商業行為一直在傷害蘋果和整個業界。」

但該案屆須待下個月審理後才會有最終決定，路透社報導指出，高通不太可能未此買單。高通執行副總裁暨法務長羅森柏格（Don Rosenberg）在聲明中表示，儘管法院今天不認為蘋果的行為違反2013年商業合作與專利協議中對高通的承諾，但蘋果在這些事件的角色因此曝光，仍是令人樂見的發展。