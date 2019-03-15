低薪逼年輕人出走　台灣人才擁3特質獲日企青睞

▲ 許多年輕人想前往海外就業，日本是台灣人最喜歡去的國家。（圖／PAKUTASO）

財經中心／綜合報導

現在台灣有越來越多人想要至海外工作，而在這之中最受歡迎的國家就是日本，赴日工作的簽證數量增至5年前的2倍；而對日本企業來說，台灣人才親日、文化接近、能說中文等優勢，都構成日本企業用人的吸引力，還有日本企業為應對中國大陸遊客，願意讓海外人才擔任高管。

根據《日經新聞》報導，向亞洲人才介紹日本職場的Fourth Valley Concierge等公司，於2月底在台灣首次舉行多家日本企業的聯合招聘活動，吸引了326人參加。活動有10家日本企業的招聘負責人參加，並舉行了招聘面試。

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從事渡假設施運營的Unimat-precious公司表示，參加招聘活動是為了替沖繩宮古島渡假酒店的擴建招募人才，該公司董事東鄉治人表示，「（台灣人才）懂中文，日語也不錯，還很認真。」並透露本次希望能招聘10多人。

靜岡縣的食品超市田子重的董事小長井和生表示，「將以和日本人相同的框架招聘。希望（台灣人才）瞄準管理崗」。有些企業認為，日本國內正面臨勞動力短缺，若招聘僅面向日本的應屆畢業生，恐難以確保充分的勞動力，於是到鄰近的台灣發掘人才。但也有企業對進用外國人感到不安，表示「略微擔心（台灣人才）能否經受通常的員工教育、在公司紮根」。

此外，也有日本企業期待台灣人能成為負責拓展亞洲市場的人才。日本停車場開發公司的負責人表示，「（台灣人才）具備明確的意志和上進心，希望招聘負責海外營業和管理等多種業務的人才」。台灣人精通中文、日語和英語的人才很多，由於當地外資企業和外國遊客眾多，這一優勢似乎可以得到正面的評價。

參加招聘活動的世新大學日本語文學系四年級學生小謝（22歲）表示，非常喜歡日本的歷史和文化，並一直夢想在日本工作。報導指出，小謝希望到化粧品企業上班，不過其也困惑地表示，光是履歷書的寫法就有很多獨特慣例，挺困難的。

▲ 台灣低薪問題是年輕人想赴海外就業的主因。（圖／PAKUTASO）

根據日本外務省的數據顯示，2017年台灣人才的高度人才簽證發放數量合計約為2300件，相較去年同期增加3成，與5年前相比增加2倍；其中應屆畢業的台灣年輕人赴日工作的情況也正在增加。

日經新聞指出，台灣年輕人憧憬日本的背景是因台灣內部存在停滯感。近年來台灣經濟增速僅為3％左右，大學應屆畢業生的起始工資近10年來沒有變化，收入較低的人僅能拿到2.2萬工資，年輕人的貧困逐漸演變為社會問題，低水準的起薪正是其象徵，於是有了「22K」的說法。在低工資的同時，台灣地區的房地產價格卻也持續上漲，年輕人買不起房，還有人無法順利結婚。

據《遠見》雜誌3月發表的輿論調查，數據顯示在18～39歲的台灣人中，41.9％回答「計劃數年以內走出台灣到外界就職或留學」，作為目的地最受歡迎的是日本（22.6％），高於第2位的大陸（21.4％）和第3位的美國（16.7％）。

雖然台灣人才的絕對數量不多，但大學畢業的高端人才有許多人希望到日本就職，在IT、旅遊、海外業務等行業的日本企業裏，台灣人活躍的崗位也可能越來越多。