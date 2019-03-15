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無卡分期糾紛頻傳　金管會：關鍵在金融業是否有介入

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▲▼ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

近年針對學生族群的「無卡分期」產生不少糾紛，消保會召開記者會希望金管會介入管理。金管會主委顧立雄今天(15日)表示，若無卡分期的過程中有金融機構，那金管會就能介入進行了解，但若是電商或店家自己分期，中間不經過金融機構，金管會沒有著力點。

台灣消保者保護協會昨天(14日)召開記者會，指一位女學生線上報英語課程，在業務員的引導下完成無卡分期付款，只上一個月後覺得不適應想退費，但她只付了3成的學費，剩下近6萬元若不付款就會算成利息持續累積。

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台灣消保會在記者會上表示，現在包括電商也有針對學生推出無卡分期，商品都是高額的3C商品，例如高價的Iphone等，吸引學生購買高價商品，希望金管會等金融主管機關可以出面控管。消保會同時也已發文到金管會。

金管會主委顧立雄今天表示，他目前還沒看到公文，但昨天有看到新聞。過去的借貸糾紛是建立在銀行、消費者、商家三角關係下，也就是商家銷貨、有金融機構介入貸款、消費者付款，當商家倒掉後，會有一定的處理機制。

例如之前的健身房事件，許多消費者到健身房去繳一次性會費好幾萬元，利用銀行信用卡分期付款，但消費者繳到一半健身房卻倒了。因為中間有金融機構介入其中，金管會後來要求，若消費者繳到一半健身房倒了，消費者沒有享受到後面的服務，後續款項消費者可以不用再繳，由銀行去跟健身房業者追討。

顧立雄說，大眾普遍認為只要是金融相關行為金管會都應介入，但現在市場上很多「無卡分期」是店家或租賃業者自己做，中間若沒有金融機構介入，金管會沒有著力點可管，但若租賃公司是金融機構的子公司，那麼金管會就能介入。

顧立雄也指出，若中間沒有金融機構介入的無卡分期糾紛，通常是合約上的糾紛，不是金融機構跟消費者的糾紛，涉及「定型化契約範本」的內容怎麼訂，契約中是否有註明消費者中途解約，解約費要怎麼計算。

另消保會指出，目前有網購電商也在做無卡分期，例如：Yahoo奇摩購物中心。記者實際上Yahoo奇摩購物中心網站去了解，其無卡分期是要先通過資料申請審核，由中租控股合迪公司合作的銀行來做審核。等於中間有金融機關介入，若發生無卡分期糾紛，金管會就能介入來管。

無卡分期糾紛頻傳，今年下半年要問世的純網銀也想做無卡分期業務，金管會態度如何？顧立雄說，不會禁止純網銀做無卡分期業務，但純網銀屬於金融機構，做無卡分期會接受金管會的高度監管，金管會會要求必須做好KYC(認識你的客戶)、風險程度審核等。

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關鍵字：無卡分期,借貸,分期,金管會

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